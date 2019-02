UNIQA 2018 in der Schaden- und Unfallversicherung gewachsen

Wien (APA) - Der börsennotierte Versicherungskonzern UNIQA ist im Vorjahr in der Schaden- und Unfallversicherung sowie in der Krankenversicherung gewachsen. In der Lebensversicherung sind die Prämieneinnahmen dagegen gesunken - getrieben von der strategischen Rücknahme des ertragsschwachen Einmalerlagsgeschäfts im internationalen Bereich, teilte die UNIQA am Donnerstag mit.

In Österreich wurden im Vorjahr mehr Personen beschäftigt - die durchschnittliche Zahl der angestellten Mitarbeiter auf Vollzeitbasis stieg von 5.987 auf 6.058. Insgesamt waren es in der UNIQA-Gruppe mit 12.818 Beschäftigten aber etwas weniger als im Jahr davor mit 12.839.

Die gesamten verrechneten Prämien der UNIQA Group inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung wuchsen leicht um 0,3 Prozent auf 5,31 Mrd. Euro. Die darin enthaltenen laufenden Prämien stiegen um 3,1 Prozent auf rund 5,2 Mrd. Euro. In der Schaden/Unfallversicherung gab es bei den gesamten verrechneten Prämien ein Plus von 5,1 Prozent auf 2,77 Mrd. Euro, in der Krankensparte von 4,3 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro. In der Lebensversicherung sanken die Prämieneinnahmen um 10,1 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro.

Im internationalen Geschäfts gab es in der Lebensversicherung - wegen der Rücknahme der Einmalerläge vor allem in Polen - ein Minus von 23,5 Prozent auf rund 420 Mio. Euro, in Schaden/Unfall einen Zuwachs um 7 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro. Insgesamt sanken die Prämien im Auslandsgeschäft um 2,7 Prozent auf rund 1,56 Mrd. Euro.

In Österreich wuchsen die Prämieneinnahmen um 2,1 Prozent auf 3,73 Mrd. Euro. Dabei wurde in der Lebensversicherung ein Minus von 3,1 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro verzeichnet. Zuwächse gab es in den Sparten Schaden/Unfall (plus 5,0 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro) und Kranken (plus 3,0 Prozent auf 1 Mrd. Euro). Die UNIQA ist in 18 Ländern vertreten und im Ausland größtenteils in Osteuropa tätig.

Der Kapitalanlagebestand reduzierte sich zum 31. Dezember 2018 gegenüber dem letzten Bilanzstichtag auf 19,3 Mrd. Euro, nach 20,1 Mrd. Euro.

