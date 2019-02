Müllcontainer geriet in Brand: Hotel im Salzburger Flachgau evakuiert

Wals (APA) - In Wals im Salzburger Flachgau haben Donnerstagfrüh die Gäste eines Hotels wegen eines Brandes ihre Zimmer verlassen müssen. Aus bisher unbekannter Ursache war in einem Anbau ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf die Hausfassade und ein Vordach über, konnte aber von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde laut Informationen der Polizei niemand.

Die Feuerwehr führte sicherheitshalber noch Kontrollen mit einer Wärmebildkamera durch. Die rund 25 Gäste des Hauses konnten kurz darauf wieder in ihre Zimmer zurück. Im Hotel selbst war man am Vormittag noch mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Wie hoch der Schaden ist, könne man derzeit noch nicht sagen.