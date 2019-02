Europas Börsen uneinheitlich im Frühhandel, Euro-Stoxx-50 plus 0,04%

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag im Frühhandel ohne gemeinsame Linie gezeigt. Etwas Unterstützung liefert einmal mehr die Hoffnung, dass sich die USA und China bald im Handelsstreit einigen könnten.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit plus 0,04 Prozent bei 3.260,76 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,20 Prozent auf 11.425,31 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,44 Prozent auf 7.196,66 Punkte.

Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison rückte mit den vorgelegten Ergebnissen die entsprechenden Unternehmen in den Fokus der Anleger. Barclays-Papiere verteuerten sich um deutliche 3,6 Prozent. Die britische Großbank ist 2018 trotz Finanzmarktturbulenzen und einer Milliardenstrafe in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,4 Milliarden britischen Pfund (1,6 Mrd. Euro) nach einem Verlust von 1,9 Milliarden Pfund ein Jahr zuvor.

Der britische Bergbaukonzern Anglo American hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr dank höherer Rohstoffpreise gesteigert. Unter dem Strich kletterte das Ergebnis um 12 Prozent auf knapp 3,55 Milliarden US-Dollar. Die Anglo-Aktien reagierten mit einem Kursverlust von 1 Prozent.

Die Deutsche Telekom profitierte vor der geplanten Milliardenübernahme in den USA weiter kräftig vom Aufschwung der US-Tochter. Allerdings klinge der Ausblick sehr vorsichtig, sagte ein Börsianer. Die T-Aktie zeigte sich mit minus 1,6 Prozent..

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat 2018 dank eines kräftigen Schuldenabbaus seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,3 Milliarden Euro und damit gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Telefonica-Titel befestigten sich um 0,5 Prozent.

Henkel-Anteilsscheine legten 0,8 Prozent zu. Der deutsche Konsumgüterkonzern will die Stimmung seiner durch den Ausblick auf sinkende Margen verschreckten Anteilseigner mit einer höheren Dividende aufhellen. Der Überschuss ist im vergangenen Jahr zudem wegen höherer Steuern um acht Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gefallen.

