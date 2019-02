Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel nur leicht fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.064,21 Punkten nach 3.061,64 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 2,57 Punkten bzw. 0,08 Prozent.

Auch das europäische Marktumfeld zeigte sich zunächst noch unentschlossen. Etwas höhere Schlussstände an den New Yorker Börsen und Berichte über mögliche Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten leicht gestützt. Im Tagesverlauf könnten noch Konjunkturdaten aus Europa und den USA für Impulse sorgen.

Im Fokus der Anleger an der Wiener Börse standen jedoch Zahlenvorlagen. So legten die Papiere von UNIQA mit einem Plus von 3,22 Prozent deutlich auf 8,66 Euro zu. Der Versicherer konnte sein Konzernergebnis 2018 um mehr als 70 Mio. Euro bzw. 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 294,6 Mio. Euro, das Periodenergebnis um 27,5 Prozent auf 235,1 Mio. Euro. Hauptgrund für den Anstieg sei der Verkauf der Casinos-Anteile gewesen. Die Dividende von UNIQA-Aktien soll nun zum siebenten Mal in Folge steigen und von 51 auf 53 Cent angehoben werden.

Ebenfalls nach Zahlenvorlage, allerdings zum dritten Geschäftsquartal, tendierten die Papiere von Kapsch TrafficCom befestigt. Der Kurs des Mautspezialisten kletterte um 1,04 Prozent auf 34,10 Euro. Der Umsatz von Kapsch TrafficCom war im Q3 2018/19 um 18,1 Prozent auf 197,2 Mio. Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) um 57,1 Prozent auf 15,8 Mio. gestiegen.

Eine Premiere meldete unterdessen das österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva. Es hat im Geschäftsjahr 2018 unter dem Strich erstmals einen Gewinn geschafft. Vorläufigen Zahlen zufolge weist der Konzern für das Geschäftsjahr 2018 bei zweistellig gewachsenen Produktionsumsätzen einen Konzerngewinn von 3,3 Mio. Euro aus. Im Vorjahr hatte es noch einen Nettoverlust von 11,5 Mio. Euro gegeben. Es wurde auch ein Betriebsgewinn von 6,3 Mio. Euro realisiert, nach einem Betriebsverlust von 4 Mio. Euro im Jahr 2017. Am Vormittag legten die Valneva-Aktien um 5,10 Prozent auf 3,30 Euro zu.

Der ATX Prime notierte bei 1.546,94 Zählern und damit um 0,12 Prozent oder 1,89 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 389.320 (Vortag: 331.122) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,69 (7,87) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

