Strache und Vilimsky trafen Le Pen in Brüssel

Wien/Brüssel (APA) - Vizekanzler Heinz Christian Strache und EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky (beide FPÖ) haben am Mittwoch Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen in Brüssel getroffen. „Es gibt zahlreiche interessante Themen zu besprechen im Hinblick auf die kommende EU-Wahl“, schrieb Strache am Mittwochabend auf Facebook.

Zeitgleich twitterte Le Pen: „Es ist mir ein Vergnügen, unseren Verbündeten HC Strache, den Vizekanzler Österreichs, wiederzutreffen, mit dem wir gemeinsam am Europa der Nationen und der Völker weiterbauen!“

Die FPÖ ist ebenso wie die Le Pens Partei „Rassemblement National“ (früher: Front National) Teil der rechtspopulistischen Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) im europäischen Parlament.

