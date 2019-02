Nordische WM: Skiathlon als erste Chance für wieder fitte Stadlober

Seefeld (APA) - Im Skiathlon am Samstag hat Teresa Stadlober die erste ihrer drei Chancen auf die erträumte Medaille bei der Heim-WM. Die Konkurrenz scheint allerdings übermächtig, außerdem ärgerte sich die ÖSV-Hoffnungsträgerin nach einer Erkrankung um den Jahreswechsel in den letzten Tagen auch noch mit einer Atemwegsreizung herum. Diese ist mittlerweile aber wieder weg und die Vorbereitung verläuft planmäßig.

Zur Schonung verschob die Radstädterin jedoch ihre Anreise nach Seefeld auf Freitag und ließ deshalb auch die ÖSV-Pressekonferenz am Donnerstag aus. Stadlober ließ ausrichten, dass die zu Wochenbeginn aufgetretene Schleimhautreizung im Hals schnell abgeklungen sei und sie ungehindert trainieren kann. „Ich fühle mich körperlich fit. Dass ich einen Tag länger zuhause bleibe, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Ohne Top-6-Ergebnis in dieser Saison und angesichts der Topverfassung ihrer Konkurrenz mit Gold-Favoritin Therese Johaug, mit weiteren starken Norwegerinnen, den Schwedinnen um Jungstar Ebba Andersson und der einen oder anderen Russin ist sie Podestplatz-Außenseiterin. Einen großen Coup im Skiathlon (15 km), über 10 km klassisch oder über 30 km Skating hält sie aber dennoch für möglich.“Das Ziel bleibt sicher die Medaille, aber es ist sehr schwer, so realistisch bin ich auch. Ich war immer etwas weg vom Podium“, hatte die Skiathlon-WM-Sechste von 2017 am Sonntag gemeint.

ÖSV-Langlaufchef Markus Gandler ist sich sicher, dass Stadlober ungeachtet der Umstände ganz vorne mitmischen kann. „Ich glaube schon, dass eine Medaille nach wie vor realistisch ist. Aber wir alle wissen, wie schwer es ist, eine zu holen“, meinte der Staffelweltmeister von 1999 am Donnerstag zur APA - Austria Presse Agentur.

Da Stadlober Entwarnung gegeben habe, mache er sich keine Sorgen. „Die Sportler lügen sich ja nicht selber an und sind Realisten genug. Man weiß, dass man nur topfit antreten sollte.“ Außerdem hätten nicht nur Stadlober, sondern auch die anderen 10, 15 weiteren Medaillenkandidatinnen nach teilweise langen Pausen zur Vorbereitung vor ihren WM-Rennen eine gewisse Unsicherheit.

Bei den Herren wird der Sieg im Skiathlon über 30 km mit Ski- und Technikwechsel zur Halbzeit über die Norweger und Russen führen. Johannes Hösflot Kläbo, Sjur Röthe, Emil Iversen und Martin Johnsrud Sundby sind allesamt für Medaillen gut. Ihr schärfster Widersacher dürfte der russische Titelverteidiger Sergej Ustjugow sein.

Für Österreich tritt am Samstag nur Bernhard Tritscher an. Der Salzburger ist nach schwierigen Jahren mit Gesundheitsproblemen derzeit weit weg von früherer Stärke. „Es ist schon hart, wenn man regelmäßig Top Ten war, auch bei Großereignissen, und jetzt 40., 50. wird. Aber ich will mich wieder hin kämpfen. Ob es jetzt bei der WM klappt, werden wir sehen“, sagte der 30-Jährige. Seine im Dezember akuten Atemwegsprobleme habe er mittlerweile wieder gut im Griff, versicherte der frühere Topsprinter, der sich auf Distanzrennen verlegt hat.

Tritscher wird in Seefeld voraussichtlich auch noch in der Staffel und im abschließend 50-km-Skatingmarathon antreten. Österreichs derzeit bester Distanzläufer, Max Hauke, lässt den Skiathlon aus und konzentriert sich vorerst auf den Teamsprint mit Dominik Baldauf am Sonntag. In den Einzelrennen über 15 km klassisch und im 50er rechnet er sich Chancen auf die Top 15 aus. „Ich habe in den letzten zwei Jahren eine gute Entwicklung gemacht. Ich bin heuer unter die besten 20 gelaufen, es fehlt nicht mehr viel auf die Top Ten“, sagte der 26-jährige Steirer.