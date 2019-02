Vergessene Katastrophen - Schlechte Nachrichten für Afrika

Wien (APA) - Leiden im Stillen („Suffering In Silence“) - so lautet der übersetzte Titel eines am Donnerstag veröffentlichten CARE-Reports über die am wenigsten beachteten Katastrophen 2018. Einmal mehr gab es dabei schlechte Nachrichten für Afrika: Acht der zehn am wenigsten häufig erwähnten Krisenregionen weltweit betreffen Länder dieses Kontinents. Eines - Äthiopien - kommt sogar zwei Mal vor.

Das zum dritten Mal erstellte Ranking der Hilfsorganisation CARE richtete sich nach dem Ausmaß der Katastrophe - gelistet wurden Krisen, von denen mindestens eine Million Menschen betroffen waren bzw. sind - und nach der Zahl ihrer Nennungen in Online-Medien weltweit in englischer, französischer und deutscher Sprache. CARE hofft, die Auswertung in Zukunft auch auf andere Sprachen, zum Beispiel Chinesisch, Arabisch und Spanisch, ausdehnen zu können.

Die Krisen im Detail:

HAITI: Der Karibikstaat fand nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 220.000 Toten im Jänner 2010 weltweit große Beachtung. Unbemerkt - und 2018 am seltensten genannt - blieb die andauernde Ernährungskrise. Laut CARE ist die Hälfte der knapp elf Millionen Einwohner kontinuierlich von Hunger bedroht. 22 Prozent der Kinder sind chronisch unterernährt. Rund 75 Prozent der Haitianer leben vom weniger als 1,75 Euro am Tag, die Hälfte der Bevölkerung von weniger als einem Euro. Dazu ist Haiti eines der weltweit am meisten von extremen Wetterphänomenen betroffenen Länder und nimmt für 2019 Platz vier des Climate Risk Index ein. Elektrizität, Wasser, Sanitäranlagen und Gesundheitsversorgung ist für viele Haitianer nicht gesichert. Die Cholera bleibt eines der größten Probleme. In den ersten zehn Monaten 2018 gab es 37 Todesfälle durch die Krankheit.

ÄTHIOPIEN (1): Der ostafrikanische Binnenstaat kämpft weiter mit einer komplexen, aber nach Haiti am zweitwenigsten beachteten Ernährungskrise. Nach zwei Dürrejahren fiel 2018 wieder Regen, die Landwirtschaft erholt sich aber nur langsam. In den Regionen Afar und Somali war der Regen so stark, dass Überschwemmungen die Folge waren. Ernten wurden vernichtet, Bewässerungsanlagen zerstört. Acht Millionen Menschen in Südäthiopien brauchen dringend Nahrungsmittelhilfe, 9,5 Millionen sind auf Unterkünfte und Bildungsmöglichkeiten angewiesen. Besonders Frauen und Kinder sind von der Ernährungsunsicherheit betroffen. Das Land ist auch in besonderem Ausmaß vom Klimawandel betroffen, mit wiederkehrenden Dürren und dem Verfall der Böden. Für 2019 soll sich El Nino bemerkbar machen, eine Verschärfung der Not wird befürchtet.

MADAGASKAR: Die Insel wird meist mit Regenwald und seltsamen Tieren in Verbindung gebracht, kaum aber mit Dürren und Not. Und doch: Die Auswirkungen El Ninos und aufeinanderfolgende Dürrejahre haben Mais-, Maniok- und Reisfelder vertrocknen lassen. Am drittwenigsten beachtet wurde in internationalen Medien im Vorjahr, dass 1,3 Millionen Menschen im Süden Madagaskars von Hunger bedroht sind. Unterdurchschnittliche Ernten und Rekordpreise für Nahrungsmittel brachten viele in Bedrängnis. Fast die Hälfte aller Kinder in dem Inselstaat ist unterentwickelt. Zwei Tropenstürme trafen 212.000 Menschen, ein Drittel davon musste seine Heimat verlassen. Dazu kamen Pest- und Masernausbrüche.

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO: Seit rund 20 Jahren kennen die Menschen in großen Teilen des Landes nur Gewalt und Krieg. Dass angesichts dessen die landwirtschaftliche Produktion stark zurückgegangen ist und 12,8 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind, interessierte in den internationalen Medien 2018 kaum jemanden. 4,3 Millionen Kinder sind unterernährt. Es gibt weiterhin Cholera-Fälle und im Osten des Landes ist das Ebola-Virus ausgebrochen. Die ständigen Gewaltausbrüche, vor allem in den östlichen und zentralen Provinzen, haben zu großen Fluchtbewegungen geführt. Immer wieder gibt es Berichte über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen sowie geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt. Zusätzlich beherbergt die Demokratische Republik Kongo die zehntgrößte Flüchtlingsgemeinde weltweit. Neben vielen intern Vertriebenen hat das Land 530.000 Geflüchtete aus Nachbarländern aufgenommen. Umgekehrt sind im Vorjahr 765.000 Kongolesen nach Burundi, Uganda und Sambia geflüchtet.

PHILIPPINEN: Dass sich der asiatische Inselstaat auf der Liste der am wenigsten beachteten Krisengebieten befindet, liegt vor allem an den Auswirkungen des Taifuns „Mangkhut“, der als der stärkste tropische Wirbelsturm 2018 galt. Er traf die nordöstliche Küste der Insel Luzon mit rund 200 Stundenkilometern. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen, tausende Gebäude und die Ernten wurden zerstört. Die Katastrophe betraf rund 3,8 Millionen Menschen. Genauso wenig wie das Ausmaß der Zerstörungen durch „Mangkhut“ wurde beachtet, dass nur einen Monat später der Taifun „Yutu“ genau über das Katastrophengebiet zog.

TSCHAD: Die Bevölkerung ist laut Welthungerindex die zweithungrigste weltweit (nach der Zentralafrikanischen Republik, Anm.). Mehr als vier Millionen Menschen hatten 2018 nicht genug zu essen. Besonders in der Region um den Tschadsee kommen zum Hunger Massenvertreibungen dazu. Fast die Hälfte der knapp 15 Millionen Bewohner des Tschad ist chronisch unterernährt. Große Gebiete sind äußerst unsicher, der Zugang bleibt für humanitäre Helfer und Journalisten schwierig, was ebenfalls zum mangelnden Interesse an dieser Krise beiträgt. Obwohl der Tschad eines der ärmsten Länder der Welt ist, beherbergt er mehr als 450.000 Geflüchtete aus Nachbarländern wie Nigeria, Sudan und der Zentralafrikanischen Republik.

ÄTHIOPIEN (2): Neben der Hungerkrise hat auch die Vertreibung von rund einer Million Menschen in Südäthiopien an den Grenzen von Gedeo und West Guji kaum jemanden interessiert. Auslöser waren wiederholte gewaltsame Übergriffe, was in einer der am dichtesten besiedelten Gegenden des ostafrikanischen Staaten eine große Fluchtbewegung auslöste. Menschen wurden getötet, Häuser beschädigt, geplündert und niedergebrannt. Binnen Minuten verloren zahlreiche Menschen ihre Lebensgrundlagen. Viele leben in Camps, wo vor allem Frauen und Mädchen der Gefahr von Ausbeutung ausgesetzt sind und die hygienischen Bedingungen katastrophal sind. Zahlreiche Menschen können nicht mehr zurückkehren, weil ihre Dörfer völlig zerstört sind.

NIGER: Wüstenbildung, chronische Ernährungsunsicherheit und Vertreibungen setzen dem Binnenstaat in der Sahelzone zu. 1,4 Millionen Menschen waren 2018 von Nahrungsmittelknappheit betroffen, um 500.000 mehr als ein Jahr davor. Aus dem benachbarten Nigeria flüchteten in den vergangenen neun Jahren 2,5 Millionen Menschen vor Gewalt, viele von ihnen in Nachbarländer wie den Niger. Gerade in den Grenzregionen gibt es häufig Angriffe und politische Instabilität. Ähnlich wie im benachbarten Tschad macht dies humanitäre Einsätze und Recherchen schwierig.

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK: Es wäre eines der reichsten Länder an natürlichen Ressourcen und ist doch eines der ärmsten. Hauptgrund ist die fehlende Stabilität. Bewaffnete Gruppen und politische Unruhen machen das Land zu einem der unsichersten weltweit. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung - etwa 2,9 Millionen Menschen - sind auf humanitäre Hilfe und vor allem Nahrungsverteilungen angewiesen. Die andauernden Konflikte machen es Hilfsorganisationen schwierig, ihre Arbeit zu tun. Zumal die NGO-Mitarbeiter selbst oft zum Ziel von Angriffen wurden. Wie immer sind Frauen und Kinder in solchen Konflikten besonders gefährdet. Jeder fünfte Zentralafrikaner wurde gewaltsam vertrieben.

SUDAN: Ein Jahrzehnt Krise im Sudan, und kaum ein Medium interessiert sich noch dafür. 5,5 Millionen Sudanesen leben am Existenzminimum. Nach wie vor ist die Not vor allem in der Provinz Darfur, wo kriegerische Auseinandersetzungen unvermindert weitergingen, unvorstellbar. Dazu hat der Konflikt die Regionen Südkordofan und Blauer Nil erreicht. Es herrscht oft extremer Hunger, eines von sechs Kindern ist unterernährt. Geht die Dürre zu Ende, kommt oft die Flut: 2018 waren 200.000 Menschen von flutartigen Überschwemmungen betroffen. Zusätzlich beherbergt der Sudan eine der höchsten Zahlen an Flüchtlingen in Afrika. Die Zahl wurden mit ungefähr 923.000 angegeben, von denen 764.000 Geflüchtete aus dem unter einem Bürgerkrieg leidenden Nachbarland Südsudan stammten.

( 0226-19, Format 88 x 150 mm)