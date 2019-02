Vergessene Katastrophen - Mehr chronische Krisen, weniger Interesse

Wien (APA) - Syrien, Jemen und vielleicht noch Bangladesch bzw. Myanmar - das waren die humanitären Katastrophen, die die Berichterstattung 2018 beherrscht haben. Am unteren Ende der Aufmerksamkeitsgrenze fanden sich eine Reihe von Krisen, die so gut wie gar nicht in den Medien vorkamen. Mit dem am Donnerstag veröffentlichten Report „Suffering In Silence“ will die CARE auf diese Katastrophen aufmerksam machen.

CARE Österreich-Geschäftsführerin Andrea Barschdorf-Hager sah im Gespräch mit der APA „eine ganze Reihe an Gründen“, warum einige wenige Katastrophenschauplätze beinahe das gesamte öffentliche Interesse auf sich vereinen und viele andere so gut wie gar nicht vorkommen. „Zum einen gibt es an den oft genannten Schauplätzen ein globales Interesse“, sagte sie. Viele verschiedene Mächte seien in diesen Gebieten engagiert.

Im Fall von Syrien handelt es sich um eine humanitäre Krise im achten Jahr. Die Flüchtlingsbewegung habe in Österreich sowohl ein innen- als auch ein außenpolitisches Interesse ausgelöst. Barschdorf-Hager zufolge haben auch die großen internationalen Hilfsorganisationen ein großes Interesse an Berichterstattung über diese größte humanitäre Katastrophe und forcieren die Spendenbereitschaft und Medienberichte dazu.

Die CARE-Geschäftsführerin ortete aber auch einen ganz „profanen“ Grund: „Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Krisen, mit denen sich der Mensch beschäftigen kann.“ Gerade chronische Katastrophen - zum Beispiel die Verwüstung und Versteppung der Sahelzone - haben negative Auswirkungen in der Kommunikation haben einen Ermüdungseffekt auf die Berichterstattung, ihre Zahl steigt aber. Dazu kommt ein weiteres Problem bei den Medien selbst: „Es ist kaum mehr Budget für Reisen da“, sagte Barschdorf-Hager.

In dem Report „Suffering In Silence“ sind jene zehn Katastrophengebiete aufgelistet, von denen jeweils mindestens eine Million Menschen betroffen sind und die 2018 die wenigsten Schlagzeilen in Online-Medien produzierten. Acht dieser Krisengebiete befinden sich in Afrika, in einem Land - Äthiopien - liegen zwei dieser Regionen. Für Barschdorf-Hager ist das kein Zufall: „Viele afrikanische Länder agieren sehr restriktiv, wenn es um Berichterstattung geht.“ Besonders betreffe das „Hoffnungsländer“ wie zum Beispiel Äthiopien, deren Entwicklung eigentlich Anlass zu Optimismus gibt. „Zum Teil gibt es da kein großes Eigeninteresse an Berichterstattung über Krisen auf dem jeweiligen Staatsgebiet.“

Auch ist wohl ein gewisser Ermüdungseffekt hierzulande eingetreten. Gerade die Krisen in Äthiopien beschäftigen viele Menschen in Europa seit früher Kindheit, wenn man etwa an Hilfsprojekte wie Band Aid in den 1980er-Jahren denkt, denen zum Beispiel Hungerkatastrophen in Äthiopien zugrunde lagen. „Dazu kommt, dass Afrika der Kontinent ist, mit dem sich Europa am ehesten beschäftigen sollte, wir das aber am wenigsten gern tun“, so Barschdorf-Hager.

Wirtschaftliche Interessen stehen nach Ansicht der NGO-Vertreterin weniger im Vordergrund, obwohl es, wie etwa in der Demokratischen Republik Kongo (früher Zaire; Anm.), um Gebiete geht, die überaus reich an Bodenschätzen sind, ohne die zum Beispiel die Produktion von Mobiltelefonen unmöglich wäre. „Ich glaube, dass mehr die politischen Interessen eine Rolle spielen“, sagte Barschdorf-Hager. Es sei schlichtweg das „Interesse an der Tatsache nicht da“, dass der Kampf um diese Ressourcen und die Handyproduktion selbst „auf dem Rücken von Millionen Menschen ausgetragen werden“. Gerade im Hinblick auf die Demokratische Republik Kongo, wo die Hälfte der Bevölkerung (mehr als 40 Millionen Menschen; Anm.) „nichts Anderes als Bürgerkrieg“ erlebt hat.

Ein weiterer Punkt, warum viele Krisenregionen medial nicht vorkommen, sei wohl das generell abnehmende Interesse an „außereuropäischen Krisen in der Öffentlichkeit“, konstatierte Barschdorf-Hager. Es spiele da auch ein gewisser Angstfaktor mit. Ein solcher Faktor dürfte sich auch bei potenziellen Berichterstattern bemerkbar machen: „Es war noch nie so gefährlich für NGO-Mitarbeiter und Journalisten wie jetzt, in Krisengebieten zu arbeiten“, sagte die CARE-Geschäftsführerin. In Syrien etwa sei das Tabu, Hilfskonvois anzugreifen, gebrochen worden. Verletzte könnten nicht mehr oder nur mehr nach willkürlichen Entscheidungen der Konfliktparteien abtransportiert werden. „Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind heute deutlich unsicherer als früher, weil ihre Arbeit nicht mehr respektiert wird.“ Auch „Reporter ohne Grenzen“ registriere deutlich mehr Fälle von Angriffen auf Journalisten.

Nur zwei der nicht beachteten Krisengebiete 2018 lagen nicht in Afrika: Haiti und die Philippinen. Haiti erreichte im Jänner 2010 mit dem verheerenden Erdbeben, als mehr als 220.000 Menschen ums Leben kamen, große Aufmerksamkeit. Die Ernährungskrise in dem Inselstaat schaffte dies nicht, obwohl rund die Hälfte der etwa elf Millionen Einwohner kontinuierlich von Hunger bedroht sind. „Die ungeklärte Landbesitzfrage verschärft die humanitäre Situation“, erläuterte Barschdorf-Hager. Doch ähnlich wie auf den Philippinen wird über das Grundproblem nicht berichtet. Auch auf den Philippinen geht es letztlich um die Zerstörung von landwirtschaftlichen Flächen - durch Taifune - und damit um die Ernährung.

„Wir als NGO arbeiten mit jenen, die von Armut und Krisen betroffen sind. Als Mensch bist du Spielball der politischen Situation in der Region, in der du lebst“, sagte Barschdorf-Hager. „Ich wäre sehr dafür, dass wir uns weiterhin Qualitätsjournalismus leisten. Dass man sagt, ich schaue mir das an, berichte und kommentiere das. Wenn ein toller Journalist ein Live-Erlebnis hat, ist das was anderes.“

CARE fördert das: „Am wichtigsten ist, dass wir Medienpartner haben, dass man sich kennt, einander vertraut, und mit denen man wirklich Zeit hat, sich Hilfsprojekte im Feld anzuschauen“, sagte die Geschäftsführerin. Es gehe nicht um Werbeartikel, „keine Verkaufsfahrten, und das heißt nicht, dass wir alle Kosten übernehmen können“. Im übrigen sei ihre Organisation ein guter Partner der EU, Publizität sei ein Teil der Verträge, und ein Teil der Journalistenreisen könne aus diesen Verträgen finanziert werden.

„Es gibt kaum eine freie Presse in diesen Ländern“, meinte Barschdorf-Hager. CARE setze deshalb auch auf die Zusammenarbeit mit lokalen Journalisten. Allerdings müsse man hier sehr genau „aufpassen, dass unsere Arbeit vor Ort nicht gefährdet ist“.