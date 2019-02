Ski alpin: Bestzeit im ersten Crans-Training an Goggia - Puchner 4.

Crans-Montana (APA) - Olympiasiegerin Sofia Goggia hat am Donnerstag im ersten Training für die Weltcupabfahrt am Samstag in Crans-Montana überlegene Bestzeit erzielt. Schnellste Österreicherin am Mont Lachaux war Mirjam Puchner als Viertschnellste. Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) legte ebenso abwartend los wie das ÖSV-Spitzenduo Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer, sie alle lagen mehr als 2,7 Sek. hinter Goggia.

Nach einem Sturz der Deutschen Meike Pfister (Nr 41) war das Training für längere Zeit unterbrochen.