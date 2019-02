Mini-Antikörper-Konstrukte gegen Blutkrebs 1

Wien (APA) - Genetisch veränderte und im Labor vermehrte T-Zellen von individuellen Patienten (CAR-T-Zellen) sind eine neue und extrem aufwendige Therapieform bei bestimmten Krebsarten. Ähnliche Erfolge können aber offenbar auch mit „BiTE“-Mini-Antikörper-Konstrukten „von der Stange“ erzielt werden. Ein solches Medikament wurde vor kurzem auch in der EU zugelassen.

Monoklonale Antikörper mit einem molekularen Ziel haben in den vergangenen Jahren beispielsweise die Behandlung der chronischen Polyarthritis oder mancher Krebserkrankungen (z.B. Brustkrebs mit Trastuzumab gegen das HER2-Oberflächenmerkmal von Tumorzellen) revolutioniert. In diesen Fällen markieren sie Zellen für eine Attacke durch das Immunsystem, blockieren Rezeptoren oder fangen Botenstoffe ab, welche die Krankheiten vorantreiben bzw. das Wachstum von Krebszellen anheizen.

Für eine zielgenaue und effektive Immunantwort gegen bösartige Zellen bildet ein möglichster enger Kontakt zwischen Abwehrzellen (T-Zellen) und spezifisch auf bösartigen Zellen vorkommenden Strukturen die Voraussetzung. „Das wird bei dem Konzept von bispezifischen T-Zell-verstärkenden Antikörperkonstrukten berücksichtigt“, sagte jetzt Dejan Baltic, Medizinischer Direktor des weltweit größten unabhängigen Biotechnologie-Konzerns Amgen in Österreich, gegenüber der APA.

Das Prinzip: Die BiTE-Antikörperkonstrukte wurden so entwickelt, dass sie an zwei Zielstrukturen gleichzeitig binden und so T-Zellen und Krebszellen zusammenbringen. Ein Teil des Konstrukts dockt dabei an einem bestimmten Rezeptor der T-Zelle an, der andere ist gegen ein krebsspezifisches Molekül gerichtet. „Dieser Kontakt soll die zytotoxischen T-Zellen zur Zerstörung der bösartigen Zellen anregen“, betonte Baltic.

Dieses Konzept lässt sich mittlerweile auf verschiedenen Wegen umsetzen. Einer davon sind die sogenannten CAR-T-Zellen. Im Rahmen des Verfahrens werden jedem einzelnen Patienten T-Zellen aus dem Blut entnommen. Sie werden genetisch so verändert, dass sie dann - zum Beispiel in der Behandlung des B-Zell-Lymphoms - an der Oberfläche auch einen Rezeptor für den B-Zell-Oberflächenmarker CD19 tragen. Die veränderten Zellen werden vermehrt, der Patient erhält sie schließlich per Infusion zurück. Im Körper richten sich diese Zellen dann gegen die krank machenden B-Zellen der Lymphom-Erkrankung, so die Strategie. Wegen der individuellen Produktion der CAR-T-Zellen für jeden einzelnen Patienten ist dieses Verfahren aber extrem aufwendig und gleichzeitig extrem kostenintensiv. Man geht bei dem Novartis-Verfahren von rund 320.000 Euro für die Zelltherapie allein (exklusive der Vorbehandlungskosten und der Aufwendungen bei Nebenwirkungen etc.) aus.

Auf einem alternativen Weg kann man sich dem Konzept auch über Antikörper nähern, welche eben die Bindungsstellen für Krebs- und gleichzeitig für T-Zellen aufweisen. Bereits vor Jahren wurde ein solches System von Wissenschaftern unter Peter Kufer mit dessen Startup-Unternehmen Micromet in München entwickelt: sogenannte BiTE-Antikörperkonstrukte. Amgen übernahm das Unternehmen schließlich, das aber in Bayern diese Projekte weiterhin als Forschungsstandort des Konzerns verfolgt.

Das erste in den USA und in der EU zugelassene derartige Arzneimittel war und ist vorerst Blinatumomab. Es besteht ausschließlich aus zwei Bindungsstellen - eine Bindungsstelle für den CD3-T-Zell-Rezeptor und eine für das für B-Zellen charakteristische Oberflächenantigen CD19 - und einer Proteinbrücke („Linker“) dazwischen. Da sich weder CD19 noch die Bindungsstelle für die T-Zellen von Person zu Person unterscheiden, kann der Biotech-Wirkstoff für alle infrage kommenden Patienten produziert werden.