Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag überwiegend höher den Handelstag beendet. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 32,74 Zähler oder 0,15 Prozent auf 21.464,23 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann um 115,87 Zähler (plus 0,41 Prozent) auf 28.629,92 Einheiten. Lediglich der Shanghai Composite verlor 9,42 Punkte oder 0,34 Prozent auf 2.751,80 Punkte.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit positiven Vorzeichen. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.898,35 Zählern mit plus 142,09 Punkten oder 0,40 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 38,8 Zähler oder 0,63 Prozent auf 6.214,60 Einheiten.

Die asiatischen Börsen haben moderat von positiven Signalen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit profitiert. China und die Vereinigten Staaten arbeiten derzeit an mehreren Memoranden, die als Basis für ein endgültiges Handelsabkommen dienen sollen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Bremsend wirkten negative Industriezahlen aus Japan. Japans Industrie ist im Februar erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren wieder geschrumpft. Das zeigt der Markit/Nikkei-Einkaufsmanagerindex für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Barometer sank auf 48,5 und damit unter die Marke von 50 Punkten. Werte darüber signalisieren eine expandierende Geschäftstätigkeit.

Unter den Einzelwerten konnten in Tokio die Aktien von einigen exportorientierten Unternehmen klar zulegen. Die Titel des Baumaschinenherstellers Komatsu zogen 3,8 Prozent hoch. Honda Motor beschleunigten um 2,3 Prozent. Die Aktien des Schwergewichtes Sony verteuerten sich um 1,3 Prozent.

Die Aktien von Lenovo sind in Hongkong um fast zwölf Prozent nach oben gesprungen. Der chinesische Computer-Hersteller hat im abgelaufenen Quartal mehr Umsatz erwirtschaftet und ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die Erlöse sind dank besserer PC-Geschäfte um 8,5 Prozent auf 14 Milliarden Dollar gestiegen. Der Reingewinn lag bei 233 Millionen Dollar nach einem Verlust von 289 Millionen Dollar vor Jahresfrist. Die Kennziffern lagen über den Erwartungen von Analysten.

In Sydney sprangen die Titel des Mischkonzerns Wesfarmers um fast sieben Prozent in die Höhe. Auch Bankenwerte standen in der Gunst der Anleger weit oben. Die Papiere der Commonwealth Bank verteuerten sich um zwei Prozent. Die Aktionäre der von ANZ Banking konnten sich über ein Kursplus von 1,8 Prozent freuen. Westpac Banking legten 1,3 Prozent zu.