Mini-Antikörper-Konstrukte 2 - Reduktion des Risikos für Rückfälle

Wien (APA) - Die erste Zulassung von Blinatumomab gab es in den USA und in Europa für Patienten mit einem Rückfall oder bei einer sonst nicht behandelbaren Form einer akuten lymphatischen Leukämie (sogenannter Philadelphia-Chromosom-negativer, CD19-positiver akute lymphoblastische Leukämie durch B-Vorläuferzellen).

Der nächste Schritt erfolgte erst vor wenigen Wochen. Blinatumomab wurde nach den USA auch in der EU für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit der bereits genannten Form akuter lymphoblastischer Leukämie in erster oder zweiter kompletter Remission der Erkrankung, aber mit im Labor nachgewiesenen minimalen Restzeichen der Leukämie (mindestens 0,1 Prozent der weißen Blutkörperchen „bösartig“) zugelassen. Der Hintergrund liegt darin, dass eine moderne Kombinations-Chemotherapie eine ALL zu einem hohen Prozentsatz in eine Remission mit verschwinden der Krankheitszeichen überführt. Das bedeutet, dass im Mikroskop keine bösartigen B-Zellen mehr registriert werden.

Aber mit den modernsten Verfahren lässt sich auch ein „Minimal Residual Disease“ (minimal zurückgebliebene Erkrankung, MDR) bis zu einer Feinheit von einer bösartigen Blutzelle zu 10.000 untersuchten weißen Blutkörperchen nachweisen. Das ist bei 30 bis 50 Prozent der mit Chemotherapie Behandelten der Fall. „Diese MDR-Patienten haben ein drei- bis vierfach höheres Risiko für einen weiteren Rückfall und den Tod“, schrieb dazu der US-Experte Patrick Brown in der US-Fachzeitschrift „Blood“.

Diese Patienten können jetzt mit Dauerinfusionen von Blinatumomab behandelt werden. Vergangenes Jahr wurden die Ergebnisse einer entsprechenden Studie in „Blood“ veröffentlicht. Beim Jahreskongress der American Society of Hematology (ASH) Anfang Dezember 2018 gab es die Langzeitdaten nach einer mittleren Beobachtungszeit von 53,1 Monaten. 78 Prozent der 116 Behandelten erzielten eine MDR-Negativität, verloren also ihren MDR-Status. Nach vier Jahren lebte noch mehr als die Hälfte dieser Patienten. Das sind Ergebnisse ähnlich jenen mit CAR-T-Zellen bei Blutkrebserkrankungen.

Das BiTE-Prinzip mit den bispezifischen Antikörper-Konstrukten lässt sich aber offenbar bei verschiedensten Krebserkrankungen einsetzen. Amgen hat derzeit mehr als ein Dutzend solcher BiTE Therapien im Entwicklungsprogramm. Bei Prostatakrebs könnte ein bispezifischen Konstrukt mit einer Bindungsstelle für das spezifische Protein PSMA auf Tumorzellen wirksam sein. Bei bisher extrem schwer behandelbaren Gliom-Erkrankungen (Hirntumoren) könnte das wiederum ein Konstrukt mit einer Bindung an Rezeptoren für den sogenannten Epidermalen Wachstumsfaktor (EGFRvIII-Oberflächenmerkmale) sein. Auch für Myelomerkrankungen und Lungenkrebs befinden sich BiTE-Konstrukte in Entwicklung.

Ein Problem ist die extrem kurze Halbwertszeit der Konstrukte, was im Rahmen eines Therapiezyklus eine Dauerinfusion über mehrere Wochen hinweg notwendig macht. Dafür aber kann die Therapie bei schweren Nebenwirkungen auch sofort abgebrochen werden, die nicht erwünschten Effekte verschwinden schnell. Trotzdem wird versucht, mit molekularen Tricks die Halbwertszeit der BiTE-Konstrukte zu verlängern, um die Applikation - möglicherweise nach einer Anfangsphase unter Beobachtung - zu erleichtern. Freilich, auch die BiTE-Therapien sind kostenaufwendig. Das deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ging 2017 in einer Bewertung von Jahresausgaben für eine Therapie von mindestens rund 100.000 Euro aus.