Altmaier für „neuen Anlauf“ bei deutsch-russischen Beziehungen

Berlin (APA/dpa/Reuters) - Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für einen „neuen Anlauf“ bei den schwierigen deutsch-russischen Beziehungen ausgesprochen. „Wir wollen, dass wir auf beiden Seiten die offenen Fragen angehen“, sagte Altmaier am Donnerstag bei einer deutsch-russischen Wirtschaftskonferenz in Berlin.

Der Dialog sei wichtig, sagte der CDU-Politiker: „Die Zeiten der Sprachlosigkeit waren viel zu lange.“ Das wirtschaftliche Potenzial im deutsch-russischen Handel sei noch nicht ansatzweise ausgeschöpft. Der russische Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin sagte, es gehe darum, Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen. Er warb darum, dass deutsche Firmen, die in Russland aktiv sind, im Land bleiben.

Belastend für die Wirtschaftsbeziehungen sind vor allem die gegenseitigen Sanktionen wegen der Krise in der Ukraine. Der Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, OMV-Chef Rainer Seele, sagte, die Wirtschaft hoffe auf eine Beilegung des Konflikts in der Ost-Ukraine und auf den längst fälligen Einstieg in den Ausstieg aus den Sanktionen.

Die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2, an der auch die OMV beteiligt ist, wird nach Einschätzung von Altmaier helfen, den wachsenden Gas-Bedarf in Europa zu stillen. Neben dem Gas aus Russland durch die im Bau befindliche Ostsee-Pipeline solle es in Norddeutschland aber auch ein LNG-Terminal für Flüssiggas aus den USA und dem Nahen Osten geben. Es werde dadurch einen Wettbewerb um den günstigsten Preis geben. Auch der Gas-Transit aus Russland durch die Ukraine müsse aufrechterhalten werden.

Nord Stream 2 soll Ende 2019 in Betrieb gehen und weitere 54 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr nach Westeuropa liefern. 600 Kilometer der Pipeline sind bereits gebaut. Die USA warnen vor einer zu starken Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und bekämpfen das Projekt.