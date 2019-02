Migranten vor griechischer Hafenstadt Alexandroupolis aufgegriffen

Athen (APA/dpa) - Die griechische Küstenwache hat am Donnerstag 29 Migranten in der nördlichen Ägäis vor der Hafenstadt Alexandroupolis aufgegriffen. Dieser Weg wird zunehmend von Migranten genutzt. Die Menschen waren an Bord eines aus der Türkei gestarteten Bootes und hatten ein Notsignal gesendet, nachdem sie griechische Gewässer erreichten.

Wie der staatliche griechische Rundfunk (ERT) und die halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf die Küstenwache weiter berichteten, seien diese Menschen von der Besatzung eines Patrouillenbootes und von griechischen Fischern entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Aus welchen Ländern sie stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Die Migranten gehen auf der neuen Route in der Region des türkischen Fischerdorfes Enez an Bord und nehmen Kurs westwärts. Enez liegt nur wenige Hundert Meter von der Grenze zu Griechenland entfernt. Binnen kürzester Zeit kommen sie dann in griechische Hoheitsgewässer, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Route ist nach Angaben des Offiziers weniger gefährlich als die Überquerung des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros oder der Meeresengen zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln in der Ostägäis, hieß es.

Seit Jahresbeginn und bis zum 17. Februar sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) gut 3800 Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen. Gut 1300 davon wurden in der Grenzregion von Evros aufgegriffen.