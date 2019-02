Handelseinigung zwischen USA und China rückt näher

Washington/Peking (APA/Reuters) - Im seit Monaten andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China arbeiten beide Seiten Insidern zufolge an einer Reihe von Absichtserklärungen, mit denen die wichtigsten Streitpunkte ausgeräumt werden sollen. Noch ist demnach nicht sicher, ob es tatsächlich eine schnelle Einigung gibt. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Themen der Verhandlungen.

Unfreiwilliger Technologietransfer und Cyber-Diebstahl

Die US-Seite bemängelt, dass ausländische Partner in Gemeinschaftsunternehmen in China oft gezwungen werden, ihre Technologie weiterzugeben - was China bestreitet. Die USA fordern, dass China den ausländischen Firmen hier mehr Schutz bietet und außerdem sicherstellt, dass diese nicht durch unfaire Registrierungs- und Produktgenehmigungsverfahren benachteiligt werden. Zudem werfen die US-Unterhändler China vor, Hackerattacken zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen zu lancieren oder zu unterstützen. Solche Verbrechen solle das Land schärfer ahnden.

Geistiges Eigentum und Lizenzen

China soll nach den Vorstellungen Washingtons seine Lizenzierungsregeln so ändern, dass ausländische Technologien, für die Lizenzen nach China vergeben wurden, besser geschützt sind. Auch sollen Urheberrechtsverstöße strenger verfolgt werden.

Landwirtschaft

Die Vereinigten Staaten drängen China, seine Märkte für Geflügel, Rindfleisch und andere landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu öffnen. Die Regeln für Getreidelieferungen sollen im Sinne der Welthandelsorganisation (WTO) harmonisiert werden.

Außerdem soll China genmanipuliertes Saatgut schneller zulassen. US-Hersteller können das Saatgut ohne die chinesische Zulassung nicht an Getreideproduzenten im eigenen Land verkaufen, weil China deren größter Exportmarkt ist. Washington will außerdem chinesische Zölle auf den Bio-Kraftstoff Ethanol und seine Nebenprodukte beseitigen.

Dienstleistungen

US-Finanzminister Steve Mnuchin hat China aufgefordert, seinen Markt stärker für ausländische Finanzdienstleister zu öffnen. Die Kreditkartenanbieter Visa und MasterCard warten seit Jahren auf die versprochene Zulassung in China, wo der inländische Anbieter UnionPay praktisch als Monopolist agieren kann.

Ausländischen Versicherern hat China in Aussicht gestellt, sie dürften bald Mehrheiten an chinesischen Gemeinschaftsunternehmen halten. Die Firmen fürchten allerdings Nachteile durch undurchsichtige Geschäftsregeln und Willkür bei Zulassungsverfahren. Die deutsche Allianz hat als erster ausländischer Versicherer bereits die Erlaubnis erhalten, in China eine Holding zu gründen, an der kein einheimisches Unternehmen beteiligt ist.

Nicht durch Zölle verursachte Handelshemmnisse

Die US-Seite sieht unfaires Verhalten unter anderem bei Subventionen, der Regulierung, der Registrierung von Firmen und der Zulassung neuer Produkte. Genannt wird unter anderem das Subventionsprogramm „Made in China 2025“, mit dem China strategisch wichtigen Branchen wie Halbleiter, Robotik, Künstliche Intelligenz, Luftfahrt, Elektromobilität und Pharma zu marktbeherrschenden Positionen verhelfen will.

Mit 150 Milliarden Dollar (132 Mrd. Euro) allein für die Halbleiterbranche werde China in ähnlicher Weise Überkapazitäten auf dem Weltmarkt schaffen wie bei Stahl und Aluminium, befürchten US-Vertreter.

Wechselkurse

Die USA sind seit langem unzufrieden mit dem aus ihrer Sicht zu niedrigen Yuan-Kurs zum Dollar. Finanzminister Mnuchin und andere Offizielle haben China in den vergangenen Monaten gewarnt, Wettbewerbsvorteile durch Abwertung ihrer Währung zu erlangen.

Rückführung des Handelsdefizits

Beide Seiten diskutieren über eine Reihe von kurzfristigen Maßnahmen, um das chinesische Handelsdefizit mit den USA zu senken. China hat demnach angeboten, mehr landwirtschaftliche Produkte, Flüssiggas und Halbleiter in den USA zu kaufen. Den Insidern zufolge würde China auch den Zoll auf aus den USA stammendes Polysilicium reduzieren, ein wichtiges Ausgangsprodukt für Solarzellen.

Durchsetzungsmaßnahmen

Die USA wollen Mechanismen zur Durchsetzung des Vereinbarten in das Vertragswerk einzubauen. So könnten neue Zölle in Kraft treten, falls China vereinbarte Strukturreformen nicht umsetzen sollte.