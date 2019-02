Müllcontainer brannten: Landeskriminalamt ermittelt in Klagenfurt

Klagenfurt (APA) - Die Klagenfurter Polizei und das Landeskriminalamt ermitteln in einer Serie von Müllcontainer-Bränden. Erst in der Nacht auf Donnerstag gingen drei Container in Flammen auf, seit eineinhalb Monaten wurde bei insgesamt neun solcher Brände Fremdverschulden als Ursache festgestellt.

Gleich drei Mal musste die Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken: In der Zeit von 21.20 Uhr bis 23.20 Uhr brannten bei Wohnhausanlagen mehrere Container in frei zugänglichen Müllinseln. „Alle drei Einsatzorte lagen in der Innenstadt“, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg auf APA-Anfrage. Und bei allen drei Bränden wurde Fremdverschulden als Ursache festgestellt.

Bereits seit Jahresbeginn war es im gesamten Stadtgebiet zu Bränden von Müllcontainern gekommen. Mit den drei Fällen vom Mittwoch sind es nun insgesamt neun, bei denen Fremdverschulden festgestellt wurde. Die Polizei bittet nun Augenzeugen um Mithilfe, außerdem wurde die Streifentätigkeit verstärkt.

Nichts zu tun hat die Serie allerdings mit einem 21-jährigen Mann, der geständig ist, vier Mal Feuer gelegt zu haben - er wurde bereits im Jänner festgenommen und befindet sich derzeit noch in Untersuchungshaft. Der Mann hatte innerhalb von wenigen Tagen Müllcontainer, Brennholz auf einer Terrasse und eine Gartenhütte angezündet.