Jurist: Kirchenrecht enthält schon Lösung für Missbrauchsproblem

Vatikanstadt (APA) - Die derzeit im Vatikan beim Kinderschutzgipfel versammelten Bischöfe sollten das Kirchenrecht zum Thema machen, denn darin sei die Lösung der Missbrauch-Probleme grundgelegt: Das vertritt der deutsche Kirchenrechtler Markus Graulich, Untersekretär beim Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte, im Interview mit „Vatican News“ (Donnerstag) laut Kathpress.

Die eigentlichen Fragen des Treffens seien für ihn: „Wie gehen wir mit Missbrauch um auf einer rechtlichen Ebene? Wie wird die Verantwortung eines Bischofs klar geregelt und wie können wir dies auch bei der Behandlung dieser Fälle rechtlich nachvollziehen? Wie kann man ihn dafür zur Rechenschaft ziehen?“, erläuterte der Salesianerpater.

Die bestehenden Vorschriften der Kirche zu Missbrauch seien „ausreichend und klar genug“, sie müssten bloß angewendet werden, betonte Graulich. Dazu gehöre einerseits das Kirchenrecht, das Missbrauch von Minderjährigen als Straftatbestand bezeichne, sowie weitere universale und teilkirchliche Normen: Der Kirchenjurist nannte hier „Sacramentorum sanctitatis tutela“, ein von Papst Johannes Paul II. 2001 herausgegebenes Dokument. Sein Eindruck sei jedoch, dass viele Bischöfe „nicht genügend Kenntnis des Kirchenrechts“ hätten oder sich anstelle dessen lieber auf eigene Erfahrungen verließen und deshalb nur „weiter so“ machten.

Bischöfe sollten „das Kirchenrecht lesen und anwenden“. Jeder Bischof sollte sich auch besonders um die Priester seiner Diözese bemühen, forderte Graulich. So sei es etwa wichtig, für Priester und pastorale Mitarbeiter Nähe und Begleitung zu signalisieren und ein offenes Ohr zu haben, statt sie monatelang auf eine Gesprächschance warten zu lassen. Denn wenn bei Schwierigkeiten kein Austausch möglich sei mit demjenigen, der etwas ändern kann, „kann das auch dazu führen, dass ich mir andere Lösungen suche“.

Das Kirchenrecht verfüge beispielsweise in puncto Anzeigenpflicht bei Missbrauchsfällen, dass der Bischof zunächst eine Voruntersuchung („investigatio preaevia“) machen müsse, zitierte Graulich aus dem Codex Iuris Canonici. Dabei werde geklärt, ob an dem Vorwurf etwas „dran“ und ob er überhaupt möglich sei - etwa, ob ein beschuldigter Priester zum geschilderten Moment auch tatsächlich vor Ort war. Es folge dann der kanonische Prozess, bei dem Hinweise gesammelt und an die Glaubenskongregation gesandt werden. Zugleich gibt es bei schweren Fällen, die gegen staatliches Recht verstoßen, auch eine Meldepflicht an die weltliche Justiz.

Das Bewusstsein sei unterentwickelt, dass auch das Strafrecht zur Kirche gehöre, so die Wahrnehmung des Ordensmannes. Gerechte Strafen seien jedoch „immer Teil des Heilungsprozesses“: Das Abbüßen einer entsprechenden Strafe ermögliche es, „von vorn anzufangen“, während andernfalls der Neuanfang verwehrt bleibe. Daher gelte: „Strafe hat auch etwas Heilsames.“

Der im Vatikan tätige Kirchenrechtsexperte kam auch auf den in der Missbrauchskrise öfters infrage gestellten Zölibat zu sprechen. Er sehe hier „keinen unmittelbaren Zusammenhang“, komme doch Missbrauch in erster Linie innerfamiliär vor sowie auch in Kirchen ohne Zölibatsverpflichtung oder Sportvereinen. Förderlich für die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch sei jedoch die „Kultur des offenen Austausches über Sexualität“, die in der Gesellschaft und auch der Kirche heute ohnehin offener denn je sei; dieser Austausch solle auch die „zölibatäre Sexualität“ behandeln, appellierte Graulich.