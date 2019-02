Innsbruck (APA) - Im Tiroler Volkskunstmuseum raucht es aus allen Ecken und Enden - die Ausstellung „Auf der Kippe - Eine Konfliktgeschichte des Tabaks“ widmet sich vom 22. Februar bis 10. November der Vielfalt des umstrittenen Kulturguts „Rauchen“. Anhand von verschiedensten Exponaten wird nicht nur der gesundheitliche Aspekt beleuchtet, sondern auch die soziale, geschichtliche und kulturelle Komponente.

Die Palette der Ausstellung reicht von einem alten Zigarettenautomaten über eine Schnupftabakdose, der Raucherlunge einer 60-Jährigen bis hin zu Tagebuchaufzeichnungen von Robert Musil, in denen dieser eine Tabelle des Zigarettenrauchens in seinem letzten Lebensjahr anfertigte. Auch Lucky Luke-Comichefte, auf denen der Protagonist rauchend und nicht-rauchend zu sehen ist, werden gezeigt.

Alltagsobjekte, Darstellungen aus der Bildenden Kunst (historisch wie zeitgenössisch), aus Filmen, Büchern, Comics, Fotografien sowie Popkulturelles aus Werbung und Musik - „Auf der Kippe“ speist sich aus fast vierzig verschiedenen Sammlungen, allen voran aus der 1873 gegründeten JTI Collection Vienna, der europaweit größten tabakhistorischen Sammlung.

Die Besucher erwartet zunächst eine Lounge, die über die Frage „Rauchen oder Nicht-Rauchen“ ins Thema einführt. Der erste Raum beschäftigt sich mit der Geschichte des Rauchens, Anbau und Formen des Konsums. Den Macht- und Geschlechterverhältnisse, der Kultur des Rauchens, Gesundheit und Zeit widmet sich dann der zweite Raum. Schließlich gilt es, sich beim Verlassen der Ausstellung die ultimative Frage zu stellen: Schreitet man auf der auf dem Boden markierten Linie „Rauchen“ oder auf jener mit „Nichtrauchen“ hinaus.

Man erlebe in Bezug auf das Rauchen einen „Paradigmenwechsel“, konstatierte der Kurator der Schau, Günther Moschig bei einem Pressegespräch am Donnerstag und spielte damit unter anderem auf die „Rauchverbots“-Diskussion an. „Es ist eine wichtige Aufgabe eines Museums, ein akutes Thema aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen“, beschrieb Moschig die Intention der Ausstellung.

(S E R V I C E - Ausstellung Tiroler Volkskunstmuseum: „Auf der Kippe - Eine Konfliktgeschichte des Tabaks“, von 22. Februar bis 10. November, täglich 9.00 bis 17.00 Uhr, http://www.tiroler-landesmuseen.at)