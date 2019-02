Neue Bücher - „Nischenviech“, Mistkübel und „ein zögerndes Blau“

Wien (APA) - Es muss nicht immer ein dicker Roman sein. In den vergangenen Tagen sind drei schmale Bände heimischer Autoren erschienen, die sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen und doch eines gemeinsam haben: Sie sind zum Einstecken als Lektüre für unterwegs bestens geeignet.

Kleines Bestiarium: „Das Nischenviech“ von Ernst Molden

Vom Großen Brachvogel („sein dünner Schnabel ist in eleganter Mieselsucht nach unten gebogen“) bis zum Lederlaufkäfer („eines der größten Insekten, das ich jemals erblickt hatte“) reicht das Bestiarium, das der Autor und Musiker Ernst Molden in den vergangenen Jahren für das „Universum Magazin“ verfasste. Mit den „wilden Tieren meines Lebens“ verbindet ihn stets eine persönliche Verbindung - ob es sich um Gelse, Gams oder Guppy handelt. „Das Nischenviech“ heißt eine nun als Buch erschienene, nach Jahreszeiten geordnete und von Helmut Pokornig illustrierte Sammlung seiner Tierkolumnen. „Moldens ausgesprochene Verbundenheit mit seinen Viechern ist mehr als ein sympathischer Zug eines empathischen Poeten“, schreibt Carl Manzano, langjähriger Direktor des Nationalparks Donau-Auen, in seinem Nachwort. „Sie rettet die Welt noch nicht, aber sie ist eine Voraussetzung für die Rettung der Welt.“ (Ernst Molden: „Das Nischenviech. Die wilden Tiere meines Lebens“, illustriert von Helmut Pokornig, mit einem Nachwort von Carl Manzano, Deuticke Verlag, 176 Seiten, 20,60 Euro, ISBN 978-3-552-06393-8; Präsentation am 9. März, 20 Uhr, im Rabenhof Theater)

Große Freiheit: „Alfred“ von Alfred Komarek

Alfred Komarek hat sich von allen Verpflichtungen frei gemacht. Kein Krimi-Plot, keine liebevoll-schrulligen Charaktere, deren künftigen Bildschirm-Auftritt man bei der Lektüre bereits vor sich sieht. In seiner neuen, gerade mal 100 Seiten umfassenden Prosa lässt er seiner Fantasie freien Lauf und seinen Protagonisten „Alfred“ zu sich selbst finden. Das erfordert auch vom Leser die Bereitschaft, sich einzulassen auf die Freiheit, die sich der Autor nimmt. Denn zunächst stellt man verblüfft fest, dass der Titelheld ein in der Wiener Kaiserstraße aufgestellter öffentlicher Mistkübel ist. Als er Durchfall bekommt, wird er demontiert und landet auf der Müllhalde. Dort erfährt er vom Weisen vom Müllberg, was Gott nach dem siebenten Tage machte: „Am achten Tage schuf er eine weitere Welt. Diese hier. Und er sah, dass es nicht gut war und dass es immer schlimmer wurde.“ Alfred fährt aus der Haut, begegnet der Schlange aus dem Paradies und erfährt zahlreiche Metamorphosen. Auf seiner Reise zu sich selbst gründet er etwa eine Beratungsstelle für Problembären und entwickelt ein „Konzept der wertschätzenden Gleichgültigkeit“, das er bei Workshops an Generaldirektoren, Bundeskanzler und Propheten weitergibt. Klingt durchgeknallt? Ist es auch. „Alfred“ ist ein kategorisches Verweigern aller Anforderungen der „Existenzverwaltungsbeamten“. „Smartphone aus. Fantasie an“, wirbt der Verlag. (Alfred Komarek: „Alfred“, Haymon Verlag, 108 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-3-7099-3454-8; Präsentation: 7. März, 19 Uhr, Buchhandlung zum Gläsernen Dachl, Wien 7, Burggasse 40/2)

Märchenhaftes Romandebüt: „Ein zögerndes Blau“ von Claudia Sammer

Claudia Sammer wurde 1970 in Graz geboren und studierte Rechtswissenschaften und Literarisches Schreiben. Nach ersten Gedichtveröffentlichungen in Anthologien legt sie nun mit „Ein zögerndes Blau“ ihr Romandebüt vor. Ihre Geschichte von zwei Kindern, die im Krieg entwurzelt werden und sich ihre Identitäten erst mühsam erarbeiten müssen, schlägt einen märchenhaften Ton an, der besser zu einem Jugendbuch passen würde. Dabei sind es durchaus brisante, heutige Themen, die hier verhandelt werden. Leon wird als Bub durch Krieg und Verfolgung von seiner Familie getrennt und schließt sich einer Kinderbande an, wo die kleine Teres zu ihm stößt und fortan nicht von seiner Seite weicht. Auf einem Bauernhof werden die beiden aufgenommen, von fremden Leuten, die eine fremde Sprache sprechen. Sie werden neue Menschen in einer neuen Umgebung. Und sie werden erwachsen. Als Leonas und Irena versuchen sie als Paar ein gemeinsames Leben, mit dem sie allerdings nicht glücklich werden. Ausgerechnet das Zusammenleben treibt sie wieder auseinander. Und Leonas versucht sich als Dichter: „Doch die Nacht wird wieder ihre schwarzen Röcke heben, deine Baumkrone in den Himmel greifen und in der Ferne erhascht das suchende Auge ein erstes zögerndes Blau.“ (Claudia Sammer: „Ein zögerndes Blau“, Braumüller Verlag, 176 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-99200-230-6)