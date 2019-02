Paranoid Schizophrener 2 - Vater am eigenen Blut erstickt

Wien (APA) - Der Vater sei an seinem eigenen Blut erstickt, konstatierte Gerichtsmediziner Christian Reiter in seinem Gutachten. Der Sachverständige hatte beim Lokalaugenschein an der Leiche mehrere Verletzungen festgestellt, die Aufschluss über den Tathergang gaben.

Zum einen wies die Leiche Blutunterlaufungen im Kopf- und Halsbereich auf, die auf stumpfe Gewalt - wie etwa Schläge oder Würgen - hindeuteten. Zum anderen gab es an der Halsvorderseite sowie an Stirn, Schläfe und Augenwinkel Stich- und Schnittverletzungen. Da die Wunde im Halsbereich zackig war, sei laut Gerichtsmediziner anzunehmen, dass der Sohn mehrmals zu- bzw. nachgestochen habe.

Durch die Halsstiche wurde der Rachenraum eröffnet und Blut konnte in die Lunge eintreten. Somit erstickte das Opfer an seinem eigenen Blut. Der Tod hätte laut Reiter nur durch eine unverzügliche Einlieferung ins Krankenhaus mit Intubation und Absaugen verhindert werden können.