„Ornament als Versprechen“: mumok widmet sich Pattern & Decoration

Wien (APA) - Die Arbeiten sind mal raumgreifend, dann wieder passen sie auf einen Lampenschirm. Gemein ist ihnen allen, dass ihre Schöpfer hinsichtlich der Form- und Farbgebung scheinbar keine Hemmungen kannten. Im Wiener mumok begegnet man aktuell der US-Bewegung Pattern & Decoration, die sich in den 70ern zum Ziel gesetzt hatte, gegen den vorherrschenden Mainstream aufzubegehren - nicht nur aus Kunstsicht.

Denn während Protagonisten wie Robert Kushner, Miriam Schapiro oder Kim MacConnell einerseits dem vorherrschenden Minimalismus und Formalismus eine Absage erteilten, indem sie das Dekorative selbst in den Fokus rückten und sich dafür etwa bei Handwerkstechniken, ornamentalen Traditionen oder anderen Einflüssen bedienten, ging es ebenso um eine gesellschaftspolitische Komponente. Feminismus spielte eine wesentliche Rolle, betonte Kuratorin Manuela Ammer bei der Presseführung am Donnerstag. Abgesehen davon nahmen die Künstler Vorwürfe in Richtung „Folklore oder Kitsch“ in Kauf.

„Zu jener Zeit waren alle bereit für etwas Neues“, erinnerte sich auch Kushner beim Rundgang durch die Schau. Der 70-Jährige beschrieb das Bedürfnis der samt und sonders mit akademischen Weihen ausgestatteten Künstler, sich von dem von ihnen als einengende Strenge empfundenen Zeitgeist abzuwenden. „Wenn jemand einen Teppich webt, dann verbringt er damit Stunden und Stunden. Oft war das für diese Leute die wichtigste Form visueller Kommunikation. Diese Energie wollte ich in meine Arbeit übersetzen.“

Entsprechend sind viele seiner Werke auf Stoff entstanden, etwa das Gesichtsdoppel „Rivals“. Diese Arbeitsweise hatte einen weiteren Vorteil: „Zu einer Ausstellung in Paris bin ich etwa mit elf Arbeiten in einem Rucksack angereist. Man kann sie einfach falten und zusammenlegen. Mir gefiel die Idee, ein Nomade zu sein“, schmunzelte der US-Amerikaner. Zusätzlich hat er in Performances, die im mumok anhand von Videoinstallationen zu sehen sind, „Fragen zu Gender und damit verknüpftem Verhalten“ gestellt. „Wir waren wohl die erste Bewegung, die wirklich gleichberechtigt aufgestellt war. Frauen waren zu 100 Prozent intellektuell involviert und hatten Führungspositionen inne.“

Das Feminine spielte auch insofern eine Rolle, als diese Zuschreibung den floralen oder Tierformen zitierenden Mustern galt. Oder um auf den Titel, der Adolf Loos‘ Streitschrift „Ornament und Verbrechen“ gewissermaßen ins Gegenteil kehrt, einzugehen: Es wurden Möglichkeiten ausgelotet, die in der vorherrschenden Tradition nicht zur Debatte standen, von denen sich die Künstler aber eine Neuausrichtung versprachen. So war Pattern & Decoration der Versuch, „Farbe, Formenvielfalt und Emotion in die Kunst zurückzuholen“, wie Ammer betonte. Dementsprechend ging es darum, das, „was konventionell als ‚nieder‘ eingestuft wurde - die Kunst von Frauen, Kunsthandwerk, Volkskunst -, möglichst laut zu feiern“.

40 Jahre nach dem ersten Aufkommen mag manches Werk vielleicht nicht mehr die Kraft von früher haben, wirken verspielt anmutende Zusammensetzungen wie beispielsweise MacConnells „Ten Items or Less“ eher illustrativ denn für einen musealen Kontext prädestiniert. Aber insgesamt gibt die großteils aus der Sammlung von Peter und Irene Ludwig gespeiste und in Kooperation mit dem Ludwig-Forum in Aachen konzipierte Ausstellung, die Freitagabend eröffnet wird und bis 8. September zu sehen ist, einen guten Eindruck von der Sehnsucht nach einem „Mehr“ angesichts formalistischer Reduktion. Muster über Muster über Muster taucht der Besucher ein in die lustvolle Auseinandersetzung mit dem, was üblicherweise als trivial gilt.

(S E R V I C E - Ausstellung „Pattern and Decoration: Ornament als Versprechen“ von 23. Februar bis 8. September im mumok - Museum moderne Kunst Stiftung Ludwig, Museumsplatz 1, 1070 Wien. Mo 14-19 Uhr, Di-So 10-19 Uhr, Do 10-21 Uhr. Katalog zur Ausstellung, hsrg. von Esther Boehle und Manuela Ammer, 180 S., 29,80 Euro; am 23. Februar findet um 17 Uhr im mumok-Kino ein Künstlergespräch mit u.a. Valerie Jaudon, Robert Kushner, Kim MacConnell und Ned Smyth statt. www.mumok.at)

