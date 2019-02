Rumänien lässt gegen EU-Kommissionsvize Timmermans ermitteln

Bukarest/Brüssel (APA) - In Rumänien hat die neue Sonderermittlungsbehörde für Justizstraftaten Voruntersuchungen gegen Mitglieder der EU-Kommission aufgenommen. Ins Visier der umstrittenen Einrichtung des derzeitigen EU-Vorsitzlandes kamen der für Rechtsstaatlichkeit zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, sowie EU-Justizkommissarin Vera Jourova.

Das Verfahren der Ermittlungsbehörde basiert auf der Strafanzeige eines den regierenden Sozialisten (PSD) nahestehenden Nachrichtenportals namens „luju.ro“, das auch die Chefin der EU-Vertretung in Bukarest, Angela Cristea, sowie den amtierenden Generalstaatsanwalt des Landes, Augustin Lazar, angezeigt hat. Gegen sie alle laufen nun Vorermittlungen wegen des Verdachts auf „Bildung einer kriminellen Vereinigung, Amtsmissbrauch, Falschbeurkundung sowie Falschangaben im Rahmen des laufenden Kooperations- und Kontrollmechanismus (CVM) der EU-Kommission im Bereich der rumänischen Justiz“.

Das PSD-nahe Nachrichtenportal veröffentlichte am Mittwochabend ein Schreiben der stellvertretenden Leiterin der Sonderermittlungsbehörde, Adina Florea, die den Anzeigern bestätigt, dass in der Causa Vorermittlungen aufgenommen worden sind. Timmermans & Co. würden „schon bald vorgeladen“, frohlockte das Onlineportal daraufhin in einem Beitrag.