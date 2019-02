Wiener Rentenmarkt am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag mit einheitlich schwächerer Tendenz notiert. Über alle beobachteten Laufzeiten verbuchten die österreichischen Bundesanleihen Kursverluste. Der Euro-Bund-Future notierte ebenfalls im Minus.

Die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgte kaum für Marktbewegungen. Aus dem Papier geht hervor, dass unter den amerikanischen Notenbankern Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs herrscht.

Datenseitig wurden am Vormittag Kennzahlen zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone bekannt. So ist der Markit-Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager im Februar um 0,4 Punkte auf 51,4 Punkte gestiegen. Befragte Ökonomen hatten im Schnitt nur 51,1 Punkte erwartet.

Für Frankreich ist das Markit-Barometer überraschend stark ausgefallen, für Deutschland hingegen enttäuschten die Stimmungsdaten. Während die deutschen Daten aus dem Dienstleistungssektor noch positiv überraschen konnten, waren sie für die Industrie unerwartet schwach ausgefallen.

Weitere Impulse könnten am Nachmittag zahlreiche US-Konjunkturdaten liefern. Zuletzt gab es hier positive Entwicklungen und Überraschungen, betonen die Experten der Helaba. Sie stufen vor allem die am Nachmittag anstehenden Zahlen zur amerikanischen Industrieproduktion im Dezember als marktrelevant ein.

Heute um 12:00 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,21 um 30 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,51. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,67, das Tagestief bei 166,15. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 52 Basispunkte. Der Handel verläuft bei sehr gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 352.483 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,21 (zuletzt: 1,20) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,47 (0,45) Prozent, die fünfjährige mit -0,09 (-0,12) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,50) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 35 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 11 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 106,83 107,11 1,21 48 106,9 Bund 29/02 10 0,50 100,29 100,34 0,47 46 100,44 Bund 24/10 5 1,65 109,88 110,05 -0,09 35 110,08 Bund 21/09 2 3,50 110,20 110,25 -0,47 11 110,28 ~