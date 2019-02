17-Jähriger in Salzburg durch Tritte mit Skischuhen verletzt

Dorfgastein (APA) - In Dorfgastein (Pongau) ist es am Mittwochnachmittag beim Einsteigen in einen Skibus zu einem Gedränge unter Skifahrern gekommen. Daraus entwickelte sich zwischen zwei Russen und zwei Steirern ein handfester Streit. Ein 33-jähriger Russe stieß schließlich einen 17-jährigen Kontrahenten zu Boden und trat mit den Skischuhen auf ihn ein. Der Steirer musste verletzt in das Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei informierte, laufen derzeit noch Vernehmungen mit den Beteiligten. Die beiden Russen befinden sich bis auf weiters auf freien Fuß.