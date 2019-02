Dänische Regierung: Können IS-Kämpfer nicht an Rückreise hindern

Kopenhagen (APA/dpa) - Dänemark kann seinen Staatsbürgern nach Ansicht der Regierung auch dann nicht die Einreise verweigern, wenn diese im Ausland für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ gekämpft haben. „Ich habe absolut keine Sympathien für sie und sie sind unerwünscht in Dänemark“, teilte der dänische Justizminister Sören Pape Poulsen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Ritzau mit.

„Aber das hier ist ein komplexes Problem. Es gibt keine perfekten oder einfachen Lösungen. Fakt ist, dass wir keinen dänischen Staatsbürgern verweigern können, zurück nach Dänemark zu kommen.“ US-Präsident Donald Trump hatte europäische Länder aufgefordert, mehr als 800 in Syrien gefangen genommene Kämpfer des IS aus Europa zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Falls die Verbündeten nicht reagierten, seien die USA gezwungen, diese auf freien Fuß zu setzen, erklärte Trump. Diese IS-Mitglieder sind allerdings nicht in US-Gewahrsam, sondern in der Gewalt kurdischer Kräfte.

Bisher hatten sowohl die Regierung als auch die oppositionellen Sozialdemokraten klargemacht, dass sie Trumps Forderung ablehnen und die IS-Kämpfer nicht in ihrem Land sehen wollen. Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei hatte am Mittwoch vorgeschlagen, dänischen Staatsbürgern ihren Pass zu entziehen, wenn sie beispielsweise für den IS gekämpft haben - unabhängig davon, ob sie eine doppelte Staatsbürgerschaft innehaben oder nicht.

Nach Angaben des dänischen Geheimdienstes sind seit dem Sommer 2012 rund 150 Personen aus Dänemark nach Syrien oder in den Irak gereist, um sich Extremisten anzuschließen. Etwa 30 davon sollen sich weiter in den Konfliktgebieten befinden.

Aus Österreich befinden sich derzeit rund 100 Kämpfer in Syrien und dem Irak, rund 30 Prozent davon besitzen laut Innenministerium die österreichische Staatsbürgerschaft. Zwar lehnt das Innenministerium die Rücknahme der IS-Kämpfer klar ab, grundsätzlich ist Österreich aber rechtlich verpflichtet, seine Staatsbürger zurückzunehmen. Ähnlich wie in Großbritannien darf die Staatsbürgerschaft nicht aberkannt werden, wenn die Person damit staatenlos werden würde.