Seefeld (APA) - Österreich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld am Samstag einen Besuch abstatten. Der Tiroler wurde am Donnerstag von der Präsidentschaftskanzlei für den Skiathlon der Damen (11.00 Uhr) und den Einzelbewerb der Skispringer von der Großschanze (14.30) ankündigt.

Dazwischen wird Van der Bellen ein informelles Gespräch mit dem schwedischen Königspaar, König Carl Gustav und Königin Silvia, führen.