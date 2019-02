Fünfköpfige Drogenbande in Villach aufgeflogen

Villach (APA) - Eine fünfköpfige Drogenbande ist im Jänner in Villach ausgeforscht worden. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, dürften die drei Männer und die beiden Frauen mehrere Kilogramm Cannabis verkauft haben, auch mit Kokain sollen sie einen schwunghaften Handel betrieben haben. Vier von ihnen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Am 11. Jänner hatte die Polizei, unterstützt von Bundeskriminalamt, Cobra und Hundeführern, vier Hausdurchsuchungen in Villach durchgeführt. Dabei wurden mehr als 250 Gramm Cannabis und Kokain sowie mehr als 12.000 Euro Bargeld sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten Streckmittel für Kokain, professionelles Verpackungsmaterial und eine bereits abgeerntete Indoor-Plantage, die aus 50 Cannabispflanzen bestanden hatte.

Hauptverdächtiger ist ein 41-jähriger Villacher, er soll die Drogen an Zwischenhändler weitergegeben haben. Weiterverkauft haben die Drogen laut Polizei dann zwei Männer (29 und 33 Jahre alt) und zwei Frauen (29 und 30 Jahre alt), alle aus Villach. Sie sollen mindestens 25 Personen kontinuierlich mit Drogen versorgt haben.

Gegen den 41-Jährigen wird auch nach dem Waffengesetz ermittelt: Bei der Hausdurchsuchung wurden nämlich zwei Pistolen, ein Gewehr, Waffenteile, etwa 200 Stück Munition, Kampfmesser und Wurfmesser vorgefunden.