Klagenfurter randalierte in Lokal und attackierte Frau: Prozess

Klagenfurt (APA) - Ein Lokalbesuch im vergangenen Oktober hat für einen 43-jährigen Klagenfurter am Donnerstag ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Der Mann hatte stark betrunken randaliert und eine Frau verletzt. Staatsanwältin Tanja Wohlgemuth warf ihm versuchte Nötigung und Körperverletzung vor. Vor Richterin Ute Lambauer zeigte der Mann Reue, er kam mit einer Diversion davon und muss 3.200 Euro zahlen.

Der Klagenfurter, er ist Ersatzgemeinderat für die ÖVP, hatte in einem Innenstadtlokal mehrere Gäste belästigt. Er prahlte, er sei Gemeinderat und würde 10.000 Euro netto verdienen. Zudem besitze er mehrere Jachten in Kroatien. Zu den Gästen sagte er: „Ihr seids alle Asoziale, ich kauf euch alle auf.“ Immer wieder, so die Aussagen der Zeugen des Vorfalls, sei der Mann gebeten worden, Ruhe zu geben und den Tisch zu verlassen, er sei aber immer wieder zurückgekommen.

Eine der Frauen am Tisch sagte schließlich zu dem Mann, sie werde ihn jetzt mit dem Handy aufnehmen, damit er selbst höre, was er da alles sage, das sei ja parteischädigendes Verhalten. Das erzürnte den Beamten derartig, dass er die Frau bei der Hand packte und so fest zudrückte, dass ihre Finger beim Eintreffen der Polizei bereits blau angelaufen waren. Die Frau sagte vor Gericht, sie habe nicht ausweichen können, rechts von ihr sei ein Tisch gewesen und hinter ihr die Mauer. Laut ihrem Anwalt sei auch noch immer nicht geklärt, ob sie Folgeschäden davontrage.

Es tue ihm alles furchtbar leid, er könne sich das überhaupt nicht erklären, gab sich der Angeklagte lammfromm. Er sei sonst überhaupt nicht so, sei auch sozial sehr aktiv, es sei ein „riesiger Blödsinn“ gewesen. Ansonsten gab er an, sich kaum an etwas erinnern zu können, er sei sehr stark betrunken gewesen. Aber was die Zeugen sagen würden, sei wohl richtig. Die vom Opfer geforderten 300 Euro Teilschmerzensgeld bezahlte er noch im Gerichtssaal, die von Richterin Lambauer angebotene Diversion nahm er sofort an. Er muss nun binnen zwei Wochen die 3.200 Euro bezahlen, dann wird das Verfahren eingestellt.