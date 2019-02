Garantieklausel gerichtlich gekippt: UNIQA „respektiert“ Entscheidung

Wien (APA) - Die UNIQA-Versicherung „respektiert“ die jüngste rechtskräftige Gerichtsentscheidung zugunsten von Versicherungsnehmern, die sich auf „intransparente Kosten“ bezog, hat dafür aber keine Vorsorgen gebildet, sondern lediglich für die schon länger schwebende Frage der Kündigungsmöglichkeit von Lebensversicherungen, ein Thema, das seit kurzem durch eine Gesetzesnovelle klargestellt ist.

Man „respektiere“ das jüngste Urteil des HG Wien, das auf Initiative des Verein für Konsumenteninformation (VKI) erwirkt worden ist, „akzeptiere“ es aber inhaltlich nicht, gab der UNIQA-Vorstand am Donnerstag im Bilanzpressegespräch zu verstehen. Man sehe das Thema anders, insbesondere sehe man diese Klausel-Verbandsklage nicht als Basis für alle derartigen Fälle, so UNIQA-Österreich-Chef Kurt Svoboda, der seit kurzem auch Präsident des Versicherungsverbandes ist. Wenn Kunden auf die UNIQA zukommen, werde man aber entsprechend vorgehen, versicherte er. Bisher sei das jedoch nicht der Fall gewesen.

Das HG Wien hat zu einem konkreten Fall einer Garantievereinbarung bei einem UNIQA-Lebensversicherungsvertrag erklärt, bei der Garantieleistung - also bei Auszahlung - dürften keine intransparenten Kosten abgezogen werden. Das Urteil ist rechtskräftig, weil die UNIQA kein Rechtsmittel dagegen erhoben hat. Die per Verbandsklage bekämpfte strittige Klausel bezog sich auf die Kapitalgarantie einer Fondspolizze. Festgelegt war, dass bei einer Auszahlung nicht näher bezifferte Kosten abgezogen werden sollten. Für Konsumenten sei nicht erkennbar, wie hoch die Garantieleistung sein würde, mit der sie rechnen konnten. Das HG Wien erklärte die Klausel für unzulässig, hatten die Konsumentenschützer am Mittwoch mitgeteilt.

Einen „kleinen zweistelligen Millionenbetrag“ hat die UNIQA dagegen laut Svoboda - der auch Chief Financial Officer (CFO) des Konzerns ist - dagegen für das Lebensversicherungs-Rücktrittsthema zurückgestellt, nämlich zur Bereinigung alter Fälle. Seit Anfang 2019 gilt für Lebensversicherungen ja ein neues Rücktrittsrecht wegen Beratungsmängeln. Unzureichend aufgeklärte Versicherungskunden können nicht mehr potenziell ewig von ihrem Vertrag zurücktreten. Bei einem Rücktritt wegen mangelhafter Belehrung im ersten Jahr wird nun die gesamte Prämie einschließlich der Abschlusskosten rückerstattet, aber ohne Zinsen. Ab dem zweiten bis zum Ende des fünften Jahres wird der Rückkaufswert ohne Abschlusskosten und ohne Stornogebühren ausbezahlt. Ab dem sechsten Jahr wird nur noch der Rückkaufswert abzüglich Stornogebühren erstattet. Die „normale“ Rücktrittsfrist für Lebensversicherungen beträgt unverändert 30 Tage.

~ ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

http://www.konsument.at ~ APA315 2019-02-21/13:01