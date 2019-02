Wenn die Zeit aus dem Lot gerät: Mayers „Aeviternity“ im mumok

Wien (APA) - „Sie treten in eine unterirdische Welt, in der die Zeitvorstellungen aus dem Lot geraten.“ Wenn Kurator Rainer Fuchs die Ausstellung „Aeviternity“ auf diese Weise anpreist, übertreibt er nicht. Im zweiten Untergeschoß des Wiener mumok hat sich nämlich Christian Kosmas Mayer für seine erste museale Präsentation breitgemacht und bringt Vergangenheit, Gegenwart sowie Zukunft gehörig durcheinander.

Der 1976 im deutschen Sigmaringen geborene und seit längerem in Wien lebende Künstler stellt das Konzept der Versteinerung in den Mittelpunkt von drei Arbeiten. Ein Felsenbrunnen nimmt eine komplette Breitseite des Raums ein, mit großzügigem Becken und mehreren wie ein Regalsystem angelegten Stufen. Auf ihnen finden sich Skulpturen von Tieren, farblos und sehr reduziert geformt - Pinguine, Hunde, Schildkröten. Ob sie am Ende der Schau immer noch so aussehen werden, ist zu bezweifeln, ist das über sie fließende Wasser doch sedimenthaltig und wird sie daher mit einer künstlichen Steinschicht überziehen.

Aus Versteinerung geboren sind wiederum jene Pflanzen, die in der Mitte auf einem halben Dutzend Säulen präsentiert werden. Vor 32.000 Jahren haben arktische Eichhörnchen Samen gehortet, die dank Permafrost überdauert haben und 2005 in Sibirien entdeckt wurden. Russische Wissenschafter zogen im Labor aus diesen Vertretern einer längst vergangenen Zeit Pflanzen, die für diese Schau erstmals das Labor in Moskau verlassen konnten. „Das war natürlich mit Schwierigkeiten verbunden“, gestand Fuchs beim Presserundgang am Donnerstag, „aber es macht den Erfolg umso schöner.“

Komplettiert wird Mayers Raum vom Bildnis einer Puppe, die den aus Falun stammenden Bergarbeiter Fet-Mats darstellen soll. Er verunglückte Mitte des 17. Jahrhunderts in einer Mine und wurde rund 50 Jahre später in perfekt konserviertem Zustand wiedergefunden. An die Oberfläche gebracht, härtete der Leichnam aus und begann langsam zu zerfallen. Die Puppe ist heute Teil der Ausstellung im Bergwerksmuseum Falun. Mayer zeige, „dass unsere Vorstellung von einem langatmigen, evolutionären Prozess sehr brüchig ist“, so Fuchs. „Wir können sie beschleunigen oder sogar aushebeln.“ Diese ganz spezielle Zeitreise kann von 23. Februar bis 16. Juni unternommen werden.

