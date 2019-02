SOS-Kinderdorf feiert 70-jähriges Bestehen

Innsbruck (APA) - SOS-Kinderdorf feiert 2019 sein 70-jähriges Bestehen. Eine Gruppe um Hermann Gmeiner gründete in Innsbruck 1949 den Verein „Societas Socialis“, welcher später in den Verein SOS-Kinderdorf umgewandelt wurde. Das erste SOS-Kinderdorf baute man noch im Gründungsjahr in der Tiroler Gemeinde Imst.

1951 ziehen schließlich 40 Kinder mit den SOS-Kinderdorf-Müttern dort ein. 1952 leben im Imster Kinderdorf bereits 70 Kinder, zwei Jahre später sind es 130. 1959 existieren in Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien bereits 20 SOS-Kinderdörfer.

In den 1960er-Jahren verbreitet sich die SOS-Kinderdorf-Idee auch außerhalb von Europa in Asien und Lateinamerika. Das erste SOS-Kinderdorf in diesem Raum errichtet man 1964 in Quito in Ecuador. 1971 folgt schließlich das erste Kinderdorf in Afrika.

1985 übernimmt Helmut Kutin, der im Kinderdorf in Imst aufwuchs, des Kinderdorf-Ruder. Ein Jahr später verstirbt Gründer Hermann Gmeiner. Unter neuer Führung entstehen unter anderem Kinderdörfer in den USA und Armenien. Auch in Osteuropa wird ausgebaut. Zudem verstärkt sich unter ihm die politische Arbeit als international agierende NGO. Das führt dazu, dass SOS-Kinderdorf seit 1995 Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen erhält. Der 2002 verliehene Preis „Conrad N. Hilton Humanitarian Prize“ gilt diesbezüglich als weiterer Meilenstein.

In das neue Jahrtausend startet man mit großen Nothilfe- und Wiederaufbauprogrammen, die etwa im Zeichen der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004 stehen. Darüber hinaus intensiviert SOS-Kinderdorf in dem Jahrzehnt ab 2000 die präventive Familienhilfe. 2012 übergibt schließlich Helmut Kutin die Präsidentschaft an Siddhartha Kaul, der bis dahin für die Kinderdorf-Agenden in Asien zuständig war.

Im Jubiläumsjahr 2019 ist SOS-Kinderdorf in 135 Ländern vertreten. 572 SOS-Kinderdörfer existieren zur Zeit, 2000 weitere Kinderdorf-Projekte und Programme laufen. Laut eigenen Angaben gibt man somit weltweit 90.000 jungen Menschen ein Zuhause, rund 500.000 profitieren von Programmen zur Stabilisierung und Stärkung von Familien.