EU-Kommission will RWE Ökostrom-Deal mit E.ON genehmigen - Insider

Brüssel/Essen/Düsseldorf (APA/Reuters) - Der deutsche Energiekonzern RWE könnte in Kürze eine wichtige Hürde bei dem geplanten Mega-Deal mit dem Konkurrenten E.ON nehmen. Die EU-Kommission werde RWE wohl die Übernahme der Ökostromgeschäfte von der Tochter Innogy und von E.ON ohne Auflagen genehmigen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Die Frist für den Abschluss der ersten Prüfungsphase der Kommission läuft am 26. Februar ab. Daneben läuft auch eine Prüfung durch das deutsche Bundeskartellamt. Auch die Behörden in Großbritannien, wo die deutschen Konzerne stark vertreten sind, müssen dafür noch grünes Licht geben. Zudem müssen die Regulierer in den USA RWE noch den Erwerb der dortigen Ökostromanlagen freigeben.

RWE und E.ON hatten 2018 die Zerschlagung von Innogy vereinbart. E.ON will im Zuge der Vereinbarung das Vertriebs- und Netzgeschäft von Innogy übernehmen. Auch hierzu gibt es noch keine offizielle Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter.

Innogy ist in Österreich maßgeblich an der Kärntner Kelag beteiligt, dieser Anteil soll nach der Übernahme des Unternehmens durch E.ON zurück zur Mutter RWE kommen. Im RWE-Aufsichtsrat sitzt der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP).

