Erneut antisemitische Schmierereien in Paris

Paris (APA/AFP) - In Paris sind zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen antisemitische Schmierereien aufgetaucht. Rund ein Dutzend judenfeindliche Sprüche und ein Hakenkreuz wurden im 14. Verwaltungsbezirk südlich des Bahnhofs Montparnasse gezählt, wie die Bezirksverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sie alarmierte nach eigenen Angaben die Polizei.

Unter anderem auf eine Haustür sowie auf die Bank einer Bushaltestelle wurden Beleidigungen wie „Dreckiger Jude“ geschmiert, wie ein AFP-Reporter berichtete. An der Haltestelle fand sich zudem ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz.

Bereits am vorletzten Wochenende waren ähnliche Schmierereien aufgetaucht: Auf das Schaufenster einer Bagel-Bäckerei im Zentrum von Paris sprühten Unbekannte auf Deutsch das Wort „Juden“ in gelber Farbe. Zudem wurden Briefkästen mit dem Porträt der Auschwitz-Überlebenden Simone Veil mit Hakenkreuzen beschmiert.

Die Zahl antisemitischer Übergriffe war im vergangenen Jahr in Frankreich um 74 Prozent gestiegen. Präsident Emmanuel Macron kündigte ein härteres Vorgehen gegen die Täter an. Beim Jahresempfang des Rates jüdischer Institutionen (Crif) kündigte er am Mittwochabend zudem ein Verbot von drei rechtsextremistischen Gruppierungen an.