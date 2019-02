Beseitigung von Installation in Mannheimer Kunsthalle war rechtmäßig

Karlsruhe (APA/AFP) - Die Beseitigung einer großen Kunstinstallation im Rahmen eines Umbaus der Mannheimer Kunsthalle war grundsätzlich rechtmäßig. Das entschied der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag und wies damit eine von der Künstlerin Nathalie Braun Barends eingelegte Revision gegen ein Urteil des Karlsruher Oberlandesgerichts (OLG) ab.

In Fällen der Vernichtung urheberrechtlich geschützter Werke sei eine „umfassende Abwägung der Interessen des Urhebers und des Eigentümers“ vorzunehmen, erläuterte der BGH in seinem Beschluss. Das OLG habe dabei aber „rechtsfehlerfrei“ angenommen, dass das Interesse der Kunsthalle an einer Beseitigung über dem „Erhaltungsinteresse“ der Künstlerin stehe.

Erfolgreich war diese zugleich mit ihrer Revision im damit verbundenen Rechtsstreit um einen möglichen Vergütungsanspruch in Höhe von 66.000 Euro. Diesen hatte das OLG verneint, dieses Urteil hob der BGH jedoch auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung zurück an die Vorinstanz.

In dem Fall ging es um eine als „Mannheimer Loch“ bekannt gewordene geschoßübergreifende Rauminstallation in der Kunsthalle der Stadt in Baden-Württemberg. Das Kunstwerk bestand aus mehreren Teilen, die durch Öffnungen in Zwischendecken miteinander verbunden waren. Bei Umbauten entkernte die Kunsthalle den Trakt und entfernte einige Geschoßdecken.

In einem weiteren Verfahren wegen der Beseitigung einer künstlerischen Installation in einer Berliner Minigolfanlage wies der BGH den Fall ebenfalls am Donnerstag für eine erneute Verhandlung zurück an das Kammergericht der Hauptstadt. Dieses muss nun erneut eine Abwägung zwischen den Interessen von Künstler und Betreiber der Anlage vornehmen. Damit hatte die Revision der beiden Künstler Erfolg.

Diese scheiterten zugleich aber mit ihrer Revision in Bezug auf ihre damit verbundene Klage auf Schmerzensgeld für die Zerstörung der von ihnen gestalteten Räume. Dies hatte das Berliner Landgericht abgelehnt.