In Deutschland zu Haft verurteilter Dealer tauchte in Wien unter

Rosenheim/Wien (APA) - Ein seit dem Jahr 2011 in Deutschland per Haftbefehl gesuchter Drogendealer hatte sich nach Österreich abgesetzt und ist am Mittwoch bei der Einreise nach Bayern gefasst worden. Der Mann wurde als Beifahrer eines Pkw mit österreichischen Kennzeichen kontrolliert. Die Bundespolizei Rosenheim stellte fest, dass der 44-Jährige rund 600 Tage Haft offen hat. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.

Der gebürtige Bayer war vor mehr als sieben Jahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt worden. „Anstelle die vorgesehene Haftstrafe zu verbüßen, zog es der Verurteilte allerdings offenbar vor, sich nach Österreich abzusetzen. Zwischenzeitlich hatte er sich in Wien niedergelassen“, teilte die Bundespolizeiinspektion Rosenheim am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Nach der Festnahme des 44-Jährigen bei der Kontrollstelle auf der deutschen Inntalautobahn (A93) fanden die Beamten eine kleinere Menge Marihuana bei dem Mann. Der Deutsche wurde wegen dieses erneuten Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.