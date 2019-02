Stadt Salzburg ehrt Stefan Zweig mit eigenem Platz

Salzburg (APA) - Mit einem Festakt ist am Donnerstag in der Stadt Salzburg der Cornelius-Reitsamer-Platz in Stefan-Zweig-Platz umbenannt worden. Den Beschluss dazu hatte der Gemeinderat am 12. Dezember 2018 einstimmig gefasst. Der kleine, aber stark frequentierte Platz in der rechten Altstadt liegt gegenüber dem Aufgang zum Kapuzinerberg, wo der bestehende Stefan-Zweig-Weg beginnt.

Der Wunsch, nicht nur den Spazierweg, sondern auch einen zentralen Platz oder eine Straße nach Stefan Zweig zu benennen, wurde in der Vergangenheit mehrfach an die Stadt herangetragen - nicht zuletzt vom langjährigen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, dem Holocaust-Überlebenden Marko Feingold oder den Direktoren des 2008 gegründeten Stefan-Zweig-Zentrums.

„Ich freue mich, dass die Stadt Salzburg dieser großen Persönlichkeit nun auch im Straßenraum die gebührende Anerkennung zu teil werden lässt“, sagte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Der Stadtchef zitierte dabei Stefan Zweig, der einst gesagt habe, sein Ziel wäre, eines Tages nicht ein großer Kritiker, eine literarische Berühmtheit zu werden - sondern eine moralische Autorität. „Das ist er unzweifelhaft geworden.“

Kulturressortchef und Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) betonte, dass man mit der Umbenennung gerade heute auch ein Zeichen der Erinnerung an den Humanisten und Europäer Stefan Zweig setze. Der Schriftsteller sei, wie einer seiner Freunde einmal geschrieben habe, eine europäische Institution gewesen. „Europa existierte in ihm, von allem Anfang an, als eine Einheit, als eine Kultureinheit, jenseits aller Sprach- und Nationalgrenzen, die er nicht anerkannte“, zitierte Auinger.

Stefan Zweig, geboren 1881 in Wien, lebte von 1919 bis 1934 im Haus Kapuzinerberg 5 in Salzburg. Obschon er sich während dieser 15 Jahre weder politisch noch religiös exponierte, war er bereits in den 1920er Jahren antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Seine persönliche Freiheit und seine Privatsphäre sah er jedoch bedroht, als sein Haus im Februar 1934 von der Staatspolizei durchsucht wurde.

„Mein Haus gefiel mir nicht mehr seit jenem amtlichen Besuch, und ein bestimmtes Gefühl sagte mir, dass solche Episoden nur schüchternes Vorspiel viel weitreichenderer Eingriffe waren. Am selben Abend begann ich meine wichtigsten Papiere zu packen, entschlossen, nun immer im Ausland zu leben“, schrieb Zweig in seiner Autobiografie „Die Welt von Gestern“ später. Zwei Tage später verließ er Salzburg für immer und ging ins Exil nach London. 1940 verließ er Europa und reiste über die Stationen New York, Argentinien und Paraguay nach Brasilien, wo er und seine zweite Frau Lotte in der Nacht vom 22. zum 23. Februar 1942 ihr Leben beendeten.

Um das Andenken an Cornelius Reitsamer (1857-1930), den langjährigen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg, weiter zu pflegen, wird übrigens eine Passage nach ihm benannt.