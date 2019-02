Armutsrisiko für Nicht-EU-Bürger in der EU doppelt so hoch

Brüssel (APA) - Nicht-EU-Bürger haben in der Europäischen Union ein doppelt so hohes Armutsrisiko wie Staatsangehörige aus einem anderen EU-Land. EU-weit sind vier von zehn (41,2 Prozent) Nicht-EU-Bürgern von Armut gefährdet, verglichen mit 21,9 Prozent der EU-Ausländer und 15,3 Prozent der eigenen Staatsangehörigen. Dies geht aus einer Statistik von Eurostat vom Donnerstag hervor.

In Österreich ist der Abstand zu den eigenen Staatsbürgern noch größer: 9,5 Prozent der Österreich sind armutsgefährdet, im Vergleich zu 23,6 Prozent der in Österreich lebenden EU-Bürger und 40,1 Prozent der Nicht-EU-Bürger.

Das Armutsrisiko für Nicht-EU-Bürger ist am höchsten in Belgien (55,5 Prozent), gefolgt von Spanien (51,5 Prozent), Kroatien (47,9 Prozent), Schweden (47,7 Prozent) und Frankreich (45,3 Prozent). EU-Ausländer sind am meisten von Armut gefährdet in Ungarn (39,8 Prozent), Spanien (35,2 Prozent) und Griechenland (32,1 Prozent), während die eigenen Staatsbürger in Rumänien (21,4 Prozent), Griechenland (19,6 Prozent), Spanien (18,8 Prozent), Bulgarien und Litauen (jeweils 18,5 Prozent) und Italien (18,1 Prozent) das höchste Risiko aufweisen.