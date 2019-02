Fußball: ÖFB-Frauen in EM-Quali unter anderem gegen Frankreich

Nyon (APA) - Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam trifft in der Qualifikation für die EM 2021 in England unter anderem auf den Weltranglisten-Dritten Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien, Kasachstan und Nordmazedonien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag am UEFA-Sitz in Nyon.

Die Qualifikation beginnt frühestens am 26. August und läuft bis Oktober 2020. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten erhalten einen Fixplatz bei der Endrunde. Die übrigen sechs Gruppenzweiten spielen sich in einem Play-off mit Hin- und Rückspiel drei weitere EM-Tickets aus. Gastgeber England ist fix qualifiziert.

An Frankreich haben die ÖFB-Frauen gute Erinnerungen. Bei der vergangenen EM 2017 in den Niederlanden legten die Österreicherinnen im zweiten Gruppenspiel mit einem überraschenden 1:1 gegen die höher eingeschätzten Französinnen den Grundstein zum Aufstieg und späteren Halbfinal-Einzug.