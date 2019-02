Gehörlosenbund fordert Gleichberechtigung der Gebärdensprache

Wien (APA) - Anlässlich des Tags der Muttersprache am Donnerstag hat der Österreichische Gehörlosenbund seine Forderung nach Gleichberechtigung für die Gebärdensprache (ÖGS) erneuert. Diese sei Muttersprache von mehr als 10.000 Menschen in Österreich. Trotz verfassungsrechtlicher Anerkennung gebe es aber immer noch großen Nachholbedarf bei deren Einsatz und Förderung, kritisierte ÖGS-Präsidentin Helene Jarmer.

Die Österreichische Gebärdensprache wurde bereits 2005 als eigenständige Sprache in der Verfassung verankert. Es fehle jedoch eine gesetzliche Ausgestaltung mit konkreten Sprachenrechten. Besonders im Bildungsbereich ortet der Gehörlosenbund große Defizite. Laut ÖGS mangle es an Bewusstsein für die Wichtigkeit des barrierefreien Spracherwerbs. „Gehörlose, hochgradig schwerhörige und taubblinde Kinder sind in der Schule mit erheblichen kommunikativen und sozialen Barrieren konfrontiert. Sie werden nicht ausreichend in Österreichischer Gebärdensprache unterrichtet und erfahren wenig über die Gehörlosenkultur“, so Jarmer.

Um ausreichend Sprachkompetenz erwerben und später ein selbstbestimmtes Leben mit einer beruflichen Tätigkeit führen zu können, sei es nötig, dass die Kinder bimodal-bilingual in ÖGS und Deutsch unterrichtet werden. Derzeit gebe es aber zu wenige qualifizierte gebärdensprachliche Pädagogen. Pädagogen, die gehörlose, hochgradig schwerhörige und taubblinde Kinder unterrichten sollten verpflichtend eine ÖGS-Sprachkompetenz auf B2-Niveau erwerben müssen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Den Forderungen des ÖGS schloss sich auch die Liste Jetzt an. „Die österreichische Gebärdensprache muss gleichrangig behandelt werden. Das heißt, ein gehörloses Kind muss das Recht haben, im Klassenverband auch in der Gebärdensprache unterrichtet zu werden“, forderte Cox und kritisiert: Eine Gleichstellung im Unterricht mit der deutschen Sprache sei leider noch immer nicht die Regel.