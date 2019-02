Ersten vier Gefechtsfahrzeuge „Hägglunds“ in Tirol übergeben

Absam/Wien (APA) - Die ersten vier von insgesamt 32 neuen Gefechtsfahrzeugen namens „Hägglunds“ sind am Donnerstag von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in der Andreas-Hofer-Kaserne in Absam in Tirol an die 6. Gebirgsbrigade übergeben worden. Die nächsten vier folgen am Freitag in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim in Salzburg. Die Kosten belaufen sich auf 85 Millionen Euro.

Bis zum Sommer sollen alle 32 Fahrzeuge übergeben werden, sagte Oberst Bernhard Obmann zur APA. Aufgeteilt werden die Gefechtsfahrzeuge auf das Jägerbataillon 23 in Bludesch, das Jägerbataillon 24 in Lienz, das Jägerbataillon 26 in Spittal an der Drau und das Pionierbataillon 2 in Salzburg. Für jedes Bataillon sind acht Stück geplant.

Das Fahrzeug sei speziell an die Bedürfnisse der österreichischen Gebirgstruppe angepasst. „Mit dem ‚Hägglunds‘ erhält die Gebirgstruppe erstmals ein Gefechtsfahrzeug, welches den geschützten Transport der Soldaten bei Einsätzen im Hochgebirge und abseits von Straßen ermöglicht. Wir beleben damit unsere Kernaufgabe, die militärische Landesverteidigung“, so Kunasek in einer Aussendung.

Der „Hägglunds“ diene zum Transport der Gebirgstruppe, als bewegliche Befehlsstelle, zur Gefechtsfeldbergung verwundeter Soldaten und zum Gerätetransport. Das moderne Gefechtsfahrzeug biete Schutz gegen Flachfeuer, Minen und atomare, biologische und chemische Bedrohungen. Die gepanzerten Transportfahrzeuge sind hochbeweglich, da sie aus zwei Kabinen bestehen, die über ein Gelenk miteinander verbunden sind, hieß es.