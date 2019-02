Merkel stellt sich im Streit mit Orban eindeutig hinter Juncker

Berlin (APA/dpa) - Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach den Attacken der rechtsnationalen ungarischen Regierung auf die europäische Migrationspolitik eindeutig hinter EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestellt.

Sie wolle dazu nur sagen, dass „Jean-Claude Juncker meine volle Solidarität hat“, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, in Berlin auf eine entsprechende Frage. Dies werde man auch in den Gesprächen mit Ungarn so deutlich machen.

Die Führung der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte den Verbleib von Fidesz, der Partei von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, in der Europäischen Volkspartei (EVP) zuvor infrage gestellt.

Die Attacke gegen Juncker sei „politisch völlig inakzeptabel und eines Ministerpräsidenten absolut unwürdig“, sagte Fraktionsvize Johann Wadephul der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Sie widerspreche allen Werten, für die christdemokratische Parteien in der EVP stünden. Die Unionsfraktion erwarte „eine klare Entschuldigung Orbans bei Kommissionspräsident Juncker“.

Die ungarische Regierung hatte am Montag ein Plakat vorgestellt, auf dem Juncker und der liberale ungarischstämmige US-Milliardär George Soros zu sehen sind. Soros gilt für die Orban-Regierung als Feindbild Nr. 1.

Auf dem Plakat steht: „Auch Sie haben ein Recht zu wissen, was Brüssel vorhat.“ In etwas kleinerer Schrift heißt es: „Sie (d. h. Juncker und Soros bzw. Brüssel, Anm.) wollen die verpflichtende Ansiedlungsquote einführen. Sie wollen das Recht der Mitgliedstaaten auf Grenzschutz schwächen. Mit Migrantenvisa wollen sie die Einwanderung erleichtern.“ Die EU-Kommission hatte daraufhin von einer „irrwitzigen Verschwörungstheorie“ gesprochen.