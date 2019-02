Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt am Nachmittag weiter ab

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA385 vom 21.02.2019 fehlten der erste und die letzten beiden Absätze und wurden nun ergänzt. In der ursprünglichen Version fehlten die Absätze mit den Index-, Höchst- und Tiefständen sowie Aktienumsätzen. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.040,05 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 21,59 Punkten bzw. 0,71 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,19 Prozent, FTSE/London -1,09 Prozent und CAC-40/Paris -0,02 Prozent.

Der Wiener Aktienhandel hatte, getragen von einer positiven Stimmung an den internationalen Märkten und von Impulsen durch Zahlenvorlagen, mit Gewinnen gestartet. Noch am Vormittag drehte der heimische Leitindex jedoch ins Minus, das am Nachmittag noch etwas größer wurde. Kursbewegungen könnten im Verlauf noch von den zahlreichen Daten-Veröffentlichungen aus den USA und dem Handelsstart an der Wall Street ausgehen.

Bei den heimischen Einzelwerten tendierten zuletzt die Aktien des Verbund (minus 3,72 Prozent auf 42,50 Euro) und von Do&Co (minus 2,70 Prozent auf 79,30 Euro) besonders schwach. Wie Do&Co am Vormittag mitteilte, hat der Caterer in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahrs 2018/19 ein leichtes Umsatzminus verbucht, unterm Strich jedoch etwas mehr Gewinn gemacht als in der Vorjahresperiode. Insgesamt gingen die Umsätze nach neun Monaten um 3 Prozent auf 651,29 Mio. Euro zurück.

Das Konzernergebnis des Versicherers UNIQA stieg 2018 um mehr als 70 Mio. Euro bzw. 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro. Nun soll die Dividende erneut angehoben werden, wie das Unternehmen in der Früh ankündigte. Am Nachmittag gehörten die Anteilsscheine von UNIQA nach einem Ausflug ins Minus wieder zu den festeren Werten (plus 2,56 Prozent auf 8,60 Euro).

Der Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat im dritten Quartal 2018/19 seinen Umsatz um 18,1 Prozent auf 197,2 Mio. Euro und den Betriebsgewinn (EBIT) um 57,1 Prozent auf 15,8 Mio. steigern können. Zuletzt tendierte Kapsch TrafficCom um 0,74 Prozent tiefer bei 33,50 Euro.

Auch das österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva hat Ergebnisse veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2018 hat Valneva unter dem Strich erstmals einen Gewinn erreicht. Vorläufigen Zahlen zufolge weist das Unternehmen einen Konzerngewinn von 3,3 Mio. Euro aus. Im Vorjahr hatte es noch einen Nettoverlust von 11,5 Mio. Euro gegeben. Es wurde auch ein Betriebsgewinn von 6,3 Mio. Euro realisiert, nach einem Betriebsverlust von 4 Mio. Euro im Jahr 2017. Die Valneva Stämme tendierten um 2,71 Prozent höher auf 3,23 Euro.

Für die Aktien von s Immo ging es um 0,94 Prozent auf 17,26 Euro aufwärts. Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) hatten ihr Kursziel für die Titel von 18,40 auf 20,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde mit „Buy“ bestätigt.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Handelsstart bei 3.076,55 Punkten, das Tagestief lag gegen 14.30 Uhr bei 3.037,68 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 1.535,52 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 20 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.731.406 (Vortag: 1.317.865) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 40,696 (35,11) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 239.710 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,70 Mio. Euro entspricht.

