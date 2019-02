Israel-Wahl - Ganz und Lapid treten gemeinsam an

Tel Aviv (APA/dpa) - Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Benny Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Diese solle „Israels neue Regierungspartei werden“. Das neue Bündnis soll Blau-Weiß heißen - nach den israelischen Nationalfarben.

Im Falle eines Wahlsiegs planten Ganz und Lapid ein Rotationsverfahren, teilte ein Sprecher Lapids mit. Ganz solle zuerst Regierungschef werden und nach zweieinhalb Jahren von Lapid abgelöst werden. Eine Legislaturperiode dauert in Israel regulär vier Jahre.

Die beiden Politiker handelten aus einem „Gefühl der tiefen nationalen Verantwortung“ heraus, hieß es in der Stellungnahme weiter. „Die Partei wird ein neues Führungsteam bilden, das Israels Sicherheit garantiert und die gespaltenen Teile der israelischen Gesellschaft wieder zusammenführt.“

Auch der ehemalige Generalstabschef Gabi Aschkenasi habe sich dem neuen Parteienbündnis angeschlossen. Mit Moshe Jaalon und Ganz sind damit drei ehemalige Militärchefs in dem Bündnis gegen Netanyahu.

Ganz hatte im Dezember die Partei Widerstandskraft für Israel gegründet. Wie Lapids Zukunftspartei wird sie in der politischen Mitte verortet.

In Israel wird am 9. April ein neues Parlament gewählt. Netanyahu, Vorsitzender der rechtsorientierten Likud-Partei, muss noch vor der Wahl mit einer Anklage-Empfehlung wegen Korruption rechnen.

Nach einer Umfrage des israelischen Senders Kan liegt Netanyahus Likud mit 30 von 120 Parlamentssitzen vorn. Vor dem Zusammenschluss ihrer Listen kam die Partei von Ganz der Befragung zufolge auf 20, Lapids Zukunftspartei auf 10 Sitze. Die Arbeitspartei kann ebenfalls mit 10 Mandaten rechnen. Insgesamt hat der Block rechtsorientierter und religiöser Parteien nach der Umfrage weiter eine Mehrheit von 63 Mandaten.

Netanyahu hat sich zuletzt um eine Stärkung des rechten Blocks bemüht. Er leistete Hilfestellung bei der Bildung eines Parteienbündnisses zwischen der Siedlerpartei und der ultrarechten Partei Ozma Jehudit (Jüdische Kraft) am Mittwoch. Netanyahu versprach der Siedlerpartei nach Medienberichten unter anderem zwei Ministerposten, falls sie das Bündnis eingeht.

Ozma Jehudit wäre allein vermutlich an der in Israel für einen Einzug ins Parlament geltenden 3,25-Prozent-Hürde gescheitert. Die Partei wurde gegründet von Anhängern des Rabbiners Meir Kahane, der 1990 in New York von einem arabischen Attentäter ermordet worden war. Kahanes Kach-Partei war 1988 wegen rassistischer Hetze verboten worden.