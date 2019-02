Palatin-Reiss wird Vorstandsmitglied der s Wohnbaubank

Wien (APA) - Elisabeth Palatin-Reiss folgt Astrid Kratschmann als Vorstandsmitglied der s Wohnbaubank AG. Sie übernimmt die Funktion mit 26.2.2019 und wird gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Franz-Nikolaus Hörmann die Tochter der Erste Bank Österreich leiten. Ihr Schwerpunkt wird auf der Ausgestaltung der Emissionen liegen.

Palatin-Reiss ist seit 2001 in der Erste Group in den Bereichen „Asset/Liability-Management“ und „Debt Capital Markets“ tätig. Sie studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Die s Wohnbaubank AG ist eine Spezialbank zur Förderung des Wohnbaus in Österreich.