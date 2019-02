Bangladesch - Deutscher Dokumentarfilmer in Rohingya-Lager geschlagen

Dhaka (APA/AFP) - Ein deutscher Dokumentarfilmer und sein einheimischer Helfer sind in einem Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch offenbar wegen eines Missverständnisses geschlagen worden. Nach Polizeiangaben erweckten der Filmemacher, zwei weitere Deutsche und ihr einheimischer Begleiter das Misstrauen der Flüchtlinge im Lager Kutupalong in Cox‘s Bazar, als sie am Donnerstag Süßigkeiten an Kinder verteilten.

Als die Deutschen und ihr Begleiter Flüchtlinge in Richtung eines Autos geführt hätten, seien sie von einer Menschenmenge angegriffen worden. „Einer der Deutschen und sein Helfer wurden geschlagen. Die Polizei und die Armee mussten sie retten“, sagte Polizeichef Abul Khair.

„Der Deutsche brauchte Erste Hilfe. Es geht ihm jetzt gut“, sagte Khair. Offenbar hätten die Rohingya-Flüchtlinge die Männer für Menschenhändler gehalten. Das Team habe nach eigenen Angaben einen Kurzfilm in dem Lager drehen wollen. Die Identität der Deutschen wurde nicht bekannt gegeben.

In Myanmar (Burma) wird die muslimische Minderheit der Rohingya seit Jahren diskriminiert. Nach einem Militäreinsatz gegen die Rohingya im August 2017 flohen rund 740.000 Angehörige der Minderheit ins benachbarte Bangladesch. Insgesamt leben in Lagern rund um Cox‘s Bazar rund eine Million Flüchtlinge.