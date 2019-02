Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Bundeskanzler Kurz traf US-Präsident Trump

Washington - Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gerade auf Besuch in den USA. Am Mittwoch traf er US-Präsident Donald Trump. Kurz und Trump sprachen vor allem über die Handels-Beziehungen zwischen den USA und der EU. Bei diesem Thema haben die USA und die EU unterschiedliche Meinungen. Bei dem Treffen sprach Bundeskanzler Kurz für die ganze EU. Trump gab Kurz auch eine Botschaft an die EU mit. Wie diese Botschaft lautet, wurde aber nicht verraten.

Bundes-Kanzler Sebastian Kurz sprach mit US-Präsident Donald Trump

Washington - Sebastian Kurz ist der Bundes-Kanzler von Österreich. Kurz ist gerade auf Besuch in den USA. Am Mittwoch traf sich Kurz mit US-Präsident Donald Trump. Dabei redeten Kurz und Trump über den Handel zwischen der EU und den USA. Denn die EU und die USA streiten seit einiger Zeit über den Handel. Trump und Kurz fanden ihr Gespräch gut. Aber beide haben immer noch verschiedene Meinungen.

Mindestens 69 Tote bei einem Großbrand in Bangladesch

Dhaka - Bei einem Großbrand in Bangladesch sind mindestens 69 Menschen gestorben. Das Feuer brach in der Hauptstadt Dhaka in einem Wohnhaus aus, in dem auch Chemikalien gelagert wurden. Dann breitete sich das Feuer sehr schnell auf 3 weitere Häuser aus. In dieser Gegend gibt es viele Lagerhäuser mit Chemikalien. Deshalb breitete sich das Feuer auch so schnell aus, erklärte die Polizei. Sie befürchtet auch, dass noch mehr Tote gefunden werden.

Bei einem Feuer im Land Bangladesch starben mindestens 69 Menschen

Dhaka - In Asien liegt das Land Bangladesch. Dhaka ist die Haupt-Stadt von Bangladesch. In Dhaka hat es ein großes Feuer gegeben. Dabei starben mindestens 69 Menschen. Das Feuer brach in einem Wohn-Haus mit 4 Stockwerken aus. In dem Wohn-Haus wurden auch brennbare Chemikalien gelagert. Das Feuer breitete sich sehr schnell auch auf andere Häuser aus. Die Polizei fürchtet, dass man noch mehr tote Menschen findet.

Zahl der Einbürgerungen in Österreich stieg auch im Jahr 2018

Wien - Im Jahr 2018 haben 9.450 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das waren knapp 2 Prozent mehr als im Jahr davor. Damit sind sie jetzt vom Gesetz her Österreicher. Das nennt man auch Einbürgerung. Viele der Eingebürgerten wurden bereits in Österreich geboren. Die meisten eingebürgerten Menschen stammen aus den Ländern Bosnien, Türkei, Serbien und Kosovo.

2018 bekamen mehr Menschen die österreichische Staats-Bürgerschaft

Wien - Im Jahr 2018 haben 9.450 Menschen die Staats-Bürgerschaft von Österreich bekommen. Das waren mehr als im Jahr 2017. Das heißt, dass die Menschen jetzt Österreicher sind. Die meisten von diesen Menschen kommen aus den Ländern Bosnien, Türkei und Serbien. Viele von diesen Menschen wurden schon in Österreich geboren.

Sohn muss nach Mord an Vater in Anstalt

Wien - Ein 29 Jahre alter Mann, der seinen Vater erstochen hat, ist vor Gericht verurteilt worden. Er muss in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der 29 Jahre alte Mann ist schon seit seinem 16. Lebensjahr psychisch krank. Der Mann stach im September mit einem Messer mehrmals seinem Vater in den Hals und tötete ihn. Er hatte den Vater für den Teufel gehalten.

Erklärung: Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

Eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist eine Art Gefängnis. Dort sitzen verrückte Täter, die für andere Menschen gefährlich sind. Deshalb bleiben sie so lange eingesperrt, bis sie keine Gefahr mehr für andere Menschen sind.

Sohn erstach Vater und wird in einer Anstalt eingesperrt

Wien - Im September hat ein 29 Jahre alter Mann in Wien seinen Vater erstochen. Er hielt den Vater für den Teufel. Nun ist der Mann verurteilt worden. Er muss in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Mann ist schon sehr lange krank im Kopf.

Erklärung: Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher

Eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ist wie ein Gefängnis. Dort sitzen verrückte Täter, die für andere Menschen gefährlich sind. Deshalb bleiben sie so lange eingesperrt, bis sie nicht mehr gefährlich für andere Menschen sind.

