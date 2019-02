Slowakei: Steuerskandal bedroht politische Zukunft von Kiska

Bratislava (APA) - Der Steuerskandal der Firma KTAG, die dem slowakischen Staatschef Andrej Kiska und seinem Bruder Jaroslav gehört, bedroht auch schon die politische Zukunft des amtierenden Präsidenten, wie Medien in der Slowakei am Donnerstag berichteten.

In den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am 16. März will sich Kiska nicht mehr um eine zweite Amtszeit bemühen. Stattdessen hatte er noch im Vorjahr einen Wechsel in die Parteipolitik in Aussicht gestellt.

Im Rahmen aktuell laufender Strafermittlungen um Steuerbetrug in der KTAG in Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung von Kiska im Jahr 2014 hat die Nationale Kriminalagentur NAKA jetzt den Geschäftsführer der Firma Jaroslav Kuckovsky offiziell beschuldigt, was in der Slowakei der letzte Schritt vor einer definitiven Anklage ist. Aus dem Text der Anschuldigung geht laut Medienberichten allerdings hervor, dass für alle Steuervergehen der KTAG Kiska selbst verantwortlich gewesen sein soll.

Der zweite Geschäftsführer der Firma, der Bruder des Präsidenten, wurde bisher nicht beschuldigt. Kiska selbst war bis Mai 2014 ebenfalls Geschäftsführer der KTAG. Ob die Ermittlungen jetzt auch auf weitere Personen hinauszielen, wollte die Polizei vorerst nicht konkretisieren. Gegen den amtierenden Präsidenten des Landes kann aber wegen seiner Immunität derzeit kein Strafverfahren eingeleitet werden, das wäre nur bei Hochverrat möglich.

Laut bisher bekannten Informationen hatte die KTAG 2014 Wahlwerbekosten von Kiska in Höhe von über 700.000 Euro als eigene Ausgaben verrechnet und in Anschluss Mehrwertsteuer-Erstattung in Höhe von 146.000 Euro beantragt. Von der Finanzbehörde wurde diese als unberechtigt abgewiesen, der Firma wurden auch Steuernachzahlungen von rund 14.000 Euro angeordnet. Der Skandal ist erst 2017 aufgeflogen, nachdem Unbekannte anonym Unterlagen von einer Steuerkontrolle in der KTAG Medien zuschickten. Die Ermittlungen laufen seit über einem Jahr.

Für Kiska sollte einfach nicht annehmbar sein, dass Konsequenzen des Falles der Manager seiner Firma tragen soll, kommentierte der Politologe Juraj Marusiak. Seiner Meinung nach seien die Feststellungen der Polizei dermaßen schwerwiegend, dass Kiska auch sein weiteres Verbleiben in der Politik überdenken sollte. Vor allem, da die Causa mit „Finanzierung des Wahlkampfs, also der demokratischen Auswahl von Kandidaten“ zusammenhänge.

Zum Steuerskandal des Staatschefs äußerte sich am Mittwoch auch Ex-Premier Robert Fico, der in den Präsidentschaftswahlen 2014 Kiska in der Stichwahl unterlegen ist. Seine Niederlage hatte er damals akzeptiert, jetzt zeige sich aber, die Abstimmung war „nicht fair“ und Kiska hatte seinen Wahlkampf betrügerisch finanziert, meinte er. Und verwies auch auf die Verwicklung des Präsidenten in den Skandal rund um Grundstücke unterhalb der Hohen Tatra, in dem die Polizei seit über einem Jahr wegen Betrugsverdacht ermittelt.

Kiska selbst reagierte mit der Äußerung, er werde sich weder erpressen noch einschüchtern lassen. In der Vergangenheit wies er stets jede Schuld von sich und bezeichnete die falsch verbuchten Wahlkampfkosten als „Irrtum“.