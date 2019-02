OSZE-Tagung eröffnet mit Warnungen vor herausfordernden Zeiten

Wien (APA) - Mit Warnungen vor herausfordernden Zeiten und einem Aufruf zu verstärkter Kooperation hat das Wintertreffen der Parlamentarierversammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag begonnen. „Die Spannungen haben ein neues Niveau erreicht“, berichtete George Tsereteli, Präsident der Parlamentarierversammlung, bei der Eröffnung in der Wiener Hofburg.

Der Zwischenfall im Asowschen Meer habe gezeigt, wie fragil die Sicherheit sei, so Tsereteli. Das sechste Jahr in Folge sei die Ukraine-Krise das dominante Thema. Einen Mangel an Fortschritten ortete er auch bei der Lösung des Konfliktes zwischen seinem Heimatland Georgien und Russland. Die Lösung des Namensstreits zwischen Skopje und Athen nannte der Präsident hingegen als Vorbild für Kooperation.

Auch der slowakische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Miroslav Lajcak sieht die internationale Lage als „durchaus schwierig“ und „alarmierend“ an. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz vergangene Woche sei „trotz des sonnigen Wetters zu spüren“ gewesen, dass die „Beziehungen zwischen alten Partnern abgekühlt“ seien.

Als Prioritäten während seiner Amtszeit 2019 kündigte er an, die vorhandenen Instrumente der OSZE zur Konfliktvermeidung und -lösung ausnützen zu wollen, Chancen wie Gender Mainstreaming besser zu nützen und die OSZE den Bürgern näherzubringen. Besonders bei letzterem erwartete sich der Außenminister die Unterstützung der Parlamentarier.

Der Außenminister dankte ihnen für ihr Engagement bei der Wahlbeobachtung und verwies auf die Wahlen in der Republik Moldau als kommende Herausforderung. Zusätzlich sollten die Feldmissionen, die zur Milderung des zivilen Leides beitrügen, verstärkt werden, so der Vorsitzende. Als neue Bedrohung nannte Lajcak die Cyberkriegsführung.

Anlässlich des ersten Jahrestages der Ermordung des slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten sagte er: „Wir verurteilen nach wie vor auf das Schärfste dieses Verbrechen und hoffen auf die gute Arbeit der Behörden, um die Täter vor Gericht zu stellen. Die Ermordung Kuciaks, der im Besonderen über die Machenschaften der italienischen Mafia und die damit verbundene Veruntreuung von EU-Geldern recherchierte, hatte in der Slowakei ein Welle von großen Demonstrationen ausgelöst und zu politischen Rücktritten geführt. Präsident Tsetereli nannte in seiner Ansprache vor der Parlamentarierversammlung Korruption als einen jener Bereiche, in dem „noch viel getan werden kann“.

Für OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger ist der Umgang mit den sogenannten „Foreign Fighters“ - Kämpfern aus dem Ausland, die sich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien oder dem Irak anschlossen - und deren Rückkehr in die Herkunftsstaaten „ganz, ganz oben auf der Agenda“ und ein wesentliches Thema des Sicherheitsausschusses sowie des ständigen Rates. Die OSZE unterstütze die Mitgliedsstaaten beim Umgang mit dem Thema.

Greminger sprach die Finanzierung der Aktivitäten der Organisation an. Während die Bedrohung der gemeinsamen Sicherheit ansteige, träten einige Mitgliedstaaten trotzdem für ein nominelles Nullwachstum ein, was real bedeute, dass die Ressourcen jährlich um zwei bis drei Prozent schwänden, erklärte er. Wenn diese Politik fortgesetzt werde, würde die Flexibilität der OSZE geringer werden und die Organisation weniger wirkungsvoll zu Frieden und Sicherheit beitragen, warnte der Generalsekretär. „Bitte helfen Sie uns dabei, eine Trendumkehr herbeizuführen“, wandte er sich an die Parlamentarier.

Bereits Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte in seiner Begrüßung vor „kurzfristigem und kurzsichtigem Denken“ gewarnt, jedoch in Hinblick auf Nationalismen. Wenn jeder nur seinen eigenen Vorteil sehe und seinen Egoismus lebe, dann sei dies nicht zum langfristigen Nutzen des eigenen Landes, sagte er. Sobotka rief dazu auf, „das Gemeinsame vor das Trennende“ zu stellen.“ Dazu sei „offener und ehrlicher Dialog, wie ihn die OSZE pflegt“, notwendig.

Es brauche „Mut zum Kompromiss“ und „Mut, aufeinanderzuzugehen“, so Sobotka. „Die Parlamente haben da eine ganz entscheidende Aufgabe, auch die Regierungen zu unterstützen, die Regierungen zu kontrollieren und den Dialog auch voranzutreiben“. Wenn internationale Abkommen nicht mehr wertgeschätzt würden, wenn Beeinflussung über digitale Medien staatliche Souveränitäten stattfinde, oder auch von einzelnen Konflikttreibern sollten sich die Mitgliedsstaaten „nicht irritieren lassen“.

Sobotka unterstrich des Weiteren die „menschliche Dimension“ für dieses Jahr. „Die Menschenrechte sind die Grundlage für Freiheit jedes Einzelnen“, so der Nationalratspräsident.

An der OSZE-Parlamentarierversammlung, die am 21. und 22. Februar zum 18. Mal in Wien stattfindet, nehmen nach Angaben von Präsident Tsereteli Abgeordnete aus 55 Mitgliedsstaaten und 4 Kooperationsstaaten teil. Der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien gehören insgesamt 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Asien an.

Sie versteht sich als größte regionale Sicherheitsorganisation. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen von Wahlbeobachtung, dem Kampf um die Wahrung der Pressefreiheit, dem Schutz von Minderheitenrechten bis hin zur Beobachtermission in der umkämpften Ostukraine.

