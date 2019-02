Konferenz zur EU-Perspektive der Westbalkanländer

Wien (APA) - Regierungsvertreter der Westbalkanländer haben am Donnerstag in Wien mit Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) über die EU-Zukunft ihrer Länder gesprochen. Bei der Konferenz „Future of the EU - Views from the Western Balkans“ fehlte es nicht an Selbstlob, vor allem vonseiten der serbischen EU-Integrationsministerin Jadranka Joksimovic.

„Für uns ist das vor fünf Jahren in Brüssel unterschriebene Abkommen (über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der EU, Anm.) nicht nur ein Schmierzettel. Wir sind an unsere Verpflichtungen absolut gebunden und wünschen uns, dass auch Pristina ein zuverlässiger Partner wäre“, sagte Joksimovic mit einem Seitenhieb auf die frühere serbische Provinz Kosovo. Man könne sich auf Serbien verlassen, was sich bereits 2015 bei der Flüchtlingskrise erwiesen habe. „Serbien ist auch Teil aller EU-Militärmissionen, zu denen es aufgerufen wurde“, betonte die Politikerin.

Blümel sieht Österreich als „Sprachrohr“ für die sechs Westbalkanstaaten Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. „Österreich ist ein starker Unterstützer der EU-Erweiterung. Die EU wird erst komplett sein, wenn die ganze Region ein Teil von ihr wird“, sagte der Minister. Er gratulierte Nordmazedonien und Griechenland dafür, dass sie mit der Beendigung des Namensstreites im Vorjahr ein jahrzehntelanges Problem gelöst haben und damit zur Erfolgsgeschichte für die ganze Region wurden. „Eine unserer nächsten Prioritäten werden Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien sein, die im Juni beginnen sollten.“

„Wir gehören kulturell, geschichtlich und geografisch zur Europa“, betonte der Vizepremier Nordmazedoniens, Bujar Osmani. Die Geschichte seines Landes sei bis vor kurzem durch Probleme mit ihrem Nachbarn Griechenland noch eine „typische Balkangeschichte“ gewesen. Der gelöste Namensstreit habe allerdings zu einer „Erfolgsstory“ geführt.

Der bosnische Außenminister Igor Crnadak hoffte seinerseits, dass Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten im Laufe des Jahres 2019 erhält. „Wir hoffen auf mehr EU-Präsenz in der Region und auf mehr Klarheit für die Bevölkerung, was es bedeutet, in den nächsten drei bis fünf Jahren Teil dieser großen Familie zu werden“, so Crnadak.

Kosovos Ministerin für EU-Integration, Dhurata Hoxha, sagte: „Kosovo ist im letzten Schritt der Visa-Liberalisierung. Wir bleiben auch bemüht um Dialog und eine Übereinkunft zwischen Kosovo and Serbien.“ Derzeit hat sich der Konflikt zwischen Belgrad und Prishtina (Pristina) wegen der von der kosovarischen Regierung verhängten drastischen Zölle auf serbische Waren verschärft.

Bei der Konferenz waren auch der rumänische Europaminister George Ciamba als Vertreter des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes, der Staatssekretär im Außenministerium Montenegros, Zoran Jankovic, und der stellvertretende Außenminister Albaniens, Sokol Dedja, anwesend.