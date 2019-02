Klagenfurter randalierte in Lokal 2 - Nun Parteiausschluss

Klagenfurt (APA) - Der 43 Jahre alte Klagenfurter, der am Donnerstag wegen versuchter Nötigung und Körperverletzung vor Gericht gestanden ist, verliert nun seine politischen Funktionen. Die ÖVP, für die er als Ersatzgemeinderat in Klagenfurt aktiv war, gab am Nachmittag den Parteiausschluss bekannt. Der Mann erhielt am Gericht eine Diversion, er muss 3.200 Euro Geldbuße bezahlen.

Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig bezeichnete das Verhalten des Mannes als „maßlos enttäuschend und erschütternd“. Solch aggressives Verhalten habe in der ÖVP keinen Platz, „schon gar nicht, wenn es sich gegen Frauen richtet“. Man habe den Funktionär zum sofortigen Verzicht auf sämtliche Ämter aufgefordert. Dazu wurde ein Verfahren zum Ausschluss aus der Partei eingeleitet.

~ WEB http://www.oevp.at ~ APA481 2019-02-21/16:40